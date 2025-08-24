Alexandru, românul care a zguduit Germania. Românul și-a ucis IUBITA și s-a sinucis simultan cu asasinarea BĂIATULUI. Fiica, între viață și moarte

Alexandru, un român, a zguduit întreaga Germanie, după ce a comis două crime oribile. În vârstă de 37 de ani, bărbatul şi-a înjunghiat logodnica şi, ulterior, a plecat împreună cu fiul de doar trei luni şi fiica, în vârstă de 2 ani, într-o călătorie a morţii. Individul a provocat un accident înfiorător în urma căruia, el şi bebeluşul său au murit. Fetiţa cuplului de români a supravieţuit în urma incidentului rutier, însă, a suferit răni grave, iar medicii au fost nevoiţi să o bage în comă indusă, conform Bild, preluat de Antena 3 CNN.

Anchetatorii din Germania au declarat că, bărbatul de 37 de ani, de cetăţenie română, ar fi avut un conflict cu logodnica lui, Daniela S. care avea 34 de ani, a relatat publicaţia Bild. În urma disputei, el a înjunghiat-o pe femeie. După ce a omorât-o pe cea care l-a făcut tătic de două ori, Alexandru V. i-a luat pe copii – un băieţel de 3 luni şi o fetiţă, în vârstă de 2 ani –, i-a urcat în maşină şi a provocat un accident rutier.

Românul a intrat pe contrasens, pe un drum din comunitatea din Baden-Württemberg, Germania. În urma incidentului rutier, atât Alexandru, cât şi fiul lui, Aaron, au murit. Singura supravieţuitoare este fiica acestuia, Hannah. Copila a fost preluată de medici în stare extrem de gravă şi dusă la spital.

Fiica supraviețuitoare, Hannah, este tratată la Spitalul Universitar din Tübingen.

„Există o scânteie de speranță în întuneric. Deși cea mică încă dormea, medicii au putut observa emoții puternice de îndată ce Hannah a auzit vocea bunicii și i-a simțit mângâierile”, a declarat Andrea Borg, o prietenă a familiei, pentru jurnaliştii Bild.

Tăcere totală

Au fost făcute mai multe cercetări, au fost audiaţi martori, dar şi vecini, dar şi cunoscuţi ai acestui cuplu – niciunul dintre ei nu ştia ca tânăra familie să fie avut probleme. Mai mult, nimeni nu a auzit vreodată conflicte între cei doi parteneri.

„Nici în evidenţa autorităţilor germane nu era cuplul pentru astfel de probleme. Ce cred acum anchetatorii germani este că bărbatul de 37 de ani ar fi avut probleme psihice nediagnosticate”, relatează Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.

Crimele s-au petrecut pe 10 august. Jurnaliştii de la Bild au scris că ancheta agenţilor din Germania s-a închis, dat fiind faptul că Alexandru, suspectul în cazul acestor crime, a murit împreună cu fiul său, Aaron, care avea doar trei luni, în urma accidentului rutier pe care l-a provocat.

