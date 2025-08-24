Prima pagină » Știri externe » Alexandru, românul care a zguduit Germania. Românul și-a ucis IUBITA și s-a sinucis simultan cu asasinarea BĂIATULUI. Fiica, între viață și moarte

Alexandru, românul care a zguduit Germania. Românul și-a ucis IUBITA și s-a sinucis simultan cu asasinarea BĂIATULUI. Fiica, între viață și moarte

Rene Pârșan
24 aug. 2025, 19:59, Știri externe
Alexandru, românul care a zguduit Germania. Românul și-a ucis IUBITA și s-a sinucis simultan cu asasinarea BĂIATULUI. Fiica, între viață și moarte

Alexandru, un român, a zguduit întreaga Germanie, după ce a comis două crime oribile. În vârstă de 37 de ani, bărbatul şi-a înjunghiat logodnica şi, ulterior, a plecat împreună cu fiul de doar trei luni şi fiica, în vârstă de 2 ani, într-o călătorie a morţii. Individul a provocat un accident înfiorător în urma căruia, el şi bebeluşul său au murit. Fetiţa cuplului de români a supravieţuit în urma incidentului rutier, însă, a suferit răni grave, iar medicii au fost nevoiţi să o bage în comă indusă, conform Bild, preluat de Antena 3 CNN.

Anchetatorii din Germania au declarat că, bărbatul de 37 de ani, de cetăţenie română, ar fi avut un conflict cu logodnica lui, Daniela S. care avea 34 de ani, a relatat publicaţia Bild. În urma disputei, el a înjunghiat-o pe femeie. După ce a omorât-o pe cea care l-a făcut tătic de două ori, Alexandru V. i-a luat pe copii – un băieţel de 3 luni şi o fetiţă, în vârstă de 2 ani –, i-a urcat în maşină şi a provocat un accident rutier.

Românul a intrat pe contrasens, pe un drum din comunitatea din Baden-Württemberg, Germania. În urma incidentului rutier, atât Alexandru, cât şi fiul lui, Aaron, au murit. Singura supravieţuitoare este fiica acestuia, Hannah. Copila a fost preluată de medici în stare extrem de gravă şi dusă la spital.

Fiica supraviețuitoare, Hannah, este tratată la Spitalul Universitar din Tübingen.

„Există o scânteie de speranță în întuneric. Deși cea mică încă dormea, medicii au putut observa emoții puternice de îndată ce Hannah a auzit vocea bunicii și i-a simțit mângâierile”, a declarat Andrea Borg, o prietenă a familiei, pentru jurnaliştii Bild.

Tăcere totală

Au fost făcute mai multe cercetări, au fost audiaţi martori, dar şi vecini, dar şi cunoscuţi ai acestui cuplu – niciunul dintre ei nu ştia ca tânăra familie să fie avut probleme. Mai mult, nimeni nu a auzit vreodată conflicte între cei doi parteneri.

„Nici în evidenţa autorităţilor germane nu era cuplul pentru astfel de probleme. Ce cred acum anchetatorii germani este că bărbatul de 37 de ani ar fi avut probleme psihice nediagnosticate”, relatează Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.

Crimele s-au petrecut pe 10 august. Jurnaliştii de la Bild au scris că ancheta agenţilor din Germania s-a închis, dat fiind faptul că Alexandru, suspectul în cazul acestor crime, a murit împreună cu fiul său, Aaron, care avea doar trei luni, în urma accidentului rutier pe care l-a provocat.

Recomandarea autorului: O mamă de 34 de ani și-a împușcat soțul bolnav de cancer și doi dintre copiii săi înainte să se sinucidă. Ultimul ei mesaj de pe TikTok este sfâșietor

Profesoară din Craiova, UCISĂ de soț chiar sub ochii fiicei lor de 11 ani. După crimă, bărbatul s-a sinucis

Citește și

EXTERNE Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022
16:36
Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022
EXTERNE Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: „Construim o Ucraină puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”
12:00
Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: „Construim o Ucraină puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”
EXTERNE De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
10:54
De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
ANALIZĂ Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
09:00
Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
POLITICĂ Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
23:29
Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
EXTERNE Cancelarul german CDU Merz refuză partenerilor socialiști mărirea taxelor pentru „BOGAȚI”
19:34
Cancelarul german CDU Merz refuză partenerilor socialiști mărirea taxelor pentru „BOGAȚI”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Iezer a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Soția lui Florin, tânărul mort în vacanța din Thassos face primele declarații după moartea lui. Dezvăluirile sfâșieatoare ale Elizei: „Florin și-ar fi dorit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
De ce s-a hotărât Hitler să atace Uniunea Sovietică
Capital.ro
Reguli noi la bancomat. Cum se scot acum banii numerar la ATM. Românii trebuie să accepte schimbarea
Evz.ro
Cum recuperezi paguba dacă avionul întârzie cu zecile de ore
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Frica în politica externă: Cum s-a raportat Austro-Ungaria la Războaiele Balcanice
VIDEO „Iarnă în AUGUST”, anunță meteorologii. Când revine vara în România
18:34
„Iarnă în AUGUST”, anunță meteorologii. Când revine vara în România
ACTUALITATE Dosar penal în cazul BĂTĂLIEI româno-nepaleze de la Baia Mare. Muncitorii din Himalaya, acuzați de colegii maramureșeni că acceptă salarii prea mici
18:16
Dosar penal în cazul BĂTĂLIEI româno-nepaleze de la Baia Mare. Muncitorii din Himalaya, acuzați de colegii maramureșeni că acceptă salarii prea mici
ANALIZĂ Gândul prezintă istoria ZBUCIUMATĂ a caselor de la stat ale lui Traian Băsescu. Metru cu metru pătrat. Ultima “achiziție”, secretizată de Bolojan.
18:00
Gândul prezintă istoria ZBUCIUMATĂ a caselor de la stat ale lui Traian Băsescu. Metru cu metru pătrat. Ultima “achiziție”, secretizată de Bolojan.
VIDEO Incendiu de vegetație într-o localitate din Ilfov. O casă a luat FOC
17:47
Incendiu de vegetație într-o localitate din Ilfov. O casă a luat FOC
ACTUALITATE Comuna din Dolj în care primăria a investit 25.000 de euro în 100 de bănci din lemn, dar localnicii nu au canalizare și apă potabilă
17:43
Comuna din Dolj în care primăria a investit 25.000 de euro în 100 de bănci din lemn, dar localnicii nu au canalizare și apă potabilă
ACTUALITATE Record național la LOTERIE în SUA. Un american a jucat aceleași numere pe 162 de bilete și a câștigat o sumă fabuloasă
17:33
Record național la LOTERIE în SUA. Un american a jucat aceleași numere pe 162 de bilete și a câștigat o sumă fabuloasă