Aliații din Golf îi cer lui Trump să continue războiul cu Iranul: „Un moment istoric pentru a paraliza definitiv regimul de la Teheran"

Mihai Tănase
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite fac presiuni asupra Casei Albe să nu oprească bombardamentele asupra Iranului. Aliații regionali ai SUA consideră că Teheranul nu a fost slăbit suficient și cer schimbări radicale de regim, considerând că acesta este un moment unic pentru a paraliza definitiv regimul teocrat de la Teheran.

La o lună de când avioanele americane și israeliene bombardează intens Iranul, unii dintre cei mai importanți aliați ai Washingtonului din Golful Persic nu vor să audă de pace. Dimpotrivă, ei împing Casa Albă spre escaladare, încercând să convingă administrația Trump că aceasta este „o fereastră istorică unică” pentru a paraliza definitiv regimul de la Teheran, scrie Associated Press, pe baza unor declarații ale unor oficiali americani, din Golf și israelieni, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweitul și Bahrainul au transmis în discuții private că nu doresc ca operațiunea militară să se încheie până când nu vor exista schimbări semnificative în conducerea iraniană sau o schimbare dramatică a comportamentului Iranului, potrivit surselor citate de AP.

Emiratele cer o invazie terestră americană în Iran

Dacă Arabia Saudită și Emiratele conduc apelurile pentru intensificarea presiunii militare, între cele două există totuși nuanțe importante. Emiratele Arabe Unite au devenit, potrivit unui diplomat din Golf citat de Associated Press, probabil „cele mai belicoase” dintre statele din regiune și fac presiuni puternice asupra lui Trump pentru a ordona o invazie terestră. Kuweitul și Bahrainul susțin și ele această opțiune.

Amintim că Emiratele Arabe Unite s-au confruntat cu peste 2.300 de atacuri cu rachete și drone lansate de Iran de la începutul conflictului. Imaginea țării ca hub sigur, prosper și atractiv pentru comerț și turism în Orientul Mijlociu a fost pusă în pericol, iar răbdarea liderilor de la Abu Dhabi se subțiază vizibil pe zi ce trece.

Arabia Saudită, la rândul său, a argumentat în fața Washingtonului că încheierea războiului în acest moment nu va produce un acord bun, unul care să garanteze securitatea vecinilor arabi ai Iranului.

Riyadul are o listă clară de condiții: neutralizarea programului nuclear iranian, distrugerea capacităților de rachete balistice, încheierea sprijinului pentru grupările proxy și garantarea că Strâmtoarea Hormuz nu va mai putea fi blocată de Republica Islamică.

Nu toți aliații din regiune cântă însă același cântec. Omanul și Qatarul, state care au jucat istoric rolul de intermediari între Iranul izolat și Occident, pledează pentru o soluție diplomatică.

Rubio a numit cele patru obiective ale SUA în Iran

„Iată obiectivele clare ale operațiunii. Ar trebui să le notați: 1. Distrugerea forțelor aeriene iraniene 2. Distrugerea marinei lor 3. Distrugerea drastică a capacității lor de lansare a rachetelor 4. Distrugerea fabricilor lor”, a declarat Rubio.

