Alimentarea cu energie elctrică a centralei nucleare de la Zaporojie a fost din nou oprită. Ce transmit autoritățile de la Kiev

Singura linie de alimentare cu energie electrică din surse externe a centralei nucleare de la Zaporojie a fost deconectată în cursul zilei de marți.

Anunțul a fost făcut pe Telegram de către Ministerul ucrainean al Energiei, după cum informează Ukrainska Pravda. potrivit instituției de la Kiev, centrala nu a mai fost, astfel, alimentată din sistemul electric național al Ucrainei, fiind nevoită să recurgă doar la energia produsă prin intermediul generatoarelor.

„CNE Zaporijia a trecut la utilizarea generatoarelor diesel pentru propriile nevoi. Aceasta este o încălcare gravă a condițiilor normale de funcționare. Incidentul de astăzi demonstrează încă o dată că ocupația rusă este principala amenințare la adresa funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Zaporojie”, a transmis Ministerul.

Ocupată de trupele ruse în martie 2022, această centrală, cea mai mare din Europa, se află în zona orașului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei.

Centrala funcționează cu personal ucrainean, iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experți la fața locului.

Zona centralei a fost de mai multe ori lovită de obuze, atacuri pentru care trupele ruse și cele ucrainene s-au acuzat reciproc și care riscă să provoace un dezastru nuclear cum a fost cel de la Cernobîl. Centrala a fost astfel deconectată în mod repetat de la sursele externe de alimentare cu energie electrică, surse care sunt foarte importante pentru răcirea reactoarelor, situații rezolvate punctual prin pornirea generatoarelor diesel.

Pe 8 septembrie, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat că șase dintre cele șapte linii de transport al energiei electrice ale centralei nucleare Zaporijia au fost compromise, rămânând doar o linie funcțională în afara amplasamentului, ceea ce prezintă riscuri grave de siguranță.

Pe 13 august, AIEA a raportat dificultăți în asigurarea unei alimentări fiabile cu apă pentru răcirea reactoarelor de la centrala nucleară Zaporijia, care este ocupată temporar de Rusia, mai transmite sursa citată.

Sursa foto: Shutterstock