ONU acuză AUTORITĂȚILE ruse de aplicarea actelor de tortură asupra deținuților ucraineni/ Volker Turk cere respectarea dreptului umanitar

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a publicat, marți, un raport conform căruia autoritățile ruse au supus deținuții civili din teritoriile ucrainene ocupate la tortură, într-un mod „sistematic”.

Anchetatorii ONU au intervievat 216 civili eliberați din iunie 2023. Dintre aceștia, 92% au oferit detalii despre „tortură” sau alte acte de violență în timpul captivității.

Aceștia au descris acte de agresiune fizică severă cu „diverse instrumente”. Mulți au raportat că au fost amenințați cu moartea și au fost supuși la diverse metode de tortură.

În mai 2025, autoritățile ucrainene au numărat aproximativ 1.800 de civili ucraineni reținuți de Rusia.

„Oamenii au fost arestați arbitrar pe străzile teritoriilor ocupate, acuzați pe motive juridice diverse și reținuți timp de zile, săptămâni, luni și chiar ani”, a denunțat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. „Este esențial ca drepturile deținuților civili, care au fost grav afectați de acest conflict teribil, să fie o prioritate în orice discuții de pace”, a transmis acesta.

ONU a investigat „acte de tortură” aplicate de autoritățile ucrainene

ONU a documentat, de asemenea, „cazuri de tortură” aplicate civililor deținuți de autoritățile ucrainene, potrivit cotidianului L’Express.

La sfârșitul lunii iulie, Ucraina deținea oficial peste 2.250 de deținuți, majoritatea fiind cetățeni ucraineni acuzați de trădare, spionaj sau colaborare cu autoritățile ruse.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a anunțat că va organiza o reuniune globală „la nivel înalt” în 2026 pentru „a asigura respectul pentru umanitate în timp de război”, în contextul în care mai multe state au fost acuzate de încălcarea drepturilor omului.

