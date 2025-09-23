Prima pagină » Știri externe » ONU acuză AUTORITĂȚILE ruse de aplicarea actelor de tortură asupra deținuților ucraineni/ Volker Turk cere respectarea dreptului umanitar

ONU acuză AUTORITĂȚILE ruse de aplicarea actelor de tortură asupra deținuților ucraineni/ Volker Turk cere respectarea dreptului umanitar

23 sept. 2025, 14:23, Știri externe
ONU acuză AUTORITĂȚILE ruse de aplicarea actelor de tortură asupra deținuților ucraineni/ Volker Turk cere respectarea dreptului umanitar

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a publicat, marți, un raport conform căruia autoritățile ruse au supus deținuții civili din teritoriile ucrainene ocupate la tortură, într-un mod „sistematic”.

Anchetatorii ONU au intervievat 216 civili eliberați din iunie 2023. Dintre aceștia, 92% au oferit detalii despre „tortură” sau alte acte de violență în timpul captivității.

Aceștia au descris acte de agresiune fizică severă cu „diverse instrumente”. Mulți au raportat că au fost amenințați cu moartea și au fost supuși la diverse metode de tortură.

În mai 2025, autoritățile ucrainene au numărat aproximativ 1.800 de civili ucraineni reținuți de Rusia.

„Oamenii au fost arestați arbitrar pe străzile teritoriilor ocupate, acuzați pe motive juridice diverse și reținuți timp de zile, săptămâni, luni și chiar ani”, a denunțat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

„Este esențial ca drepturile deținuților civili, care au fost grav afectați de acest conflict teribil, să fie o prioritate în orice discuții de pace”, a transmis acesta.

ONU a investigat „acte de tortură” aplicate de autoritățile ucrainene

ONU a documentat, de asemenea, „cazuri de tortură” aplicate civililor deținuți de autoritățile ucrainene, potrivit cotidianului L’Express.

La sfârșitul lunii iulie, Ucraina deținea oficial peste 2.250 de deținuți, majoritatea fiind cetățeni ucraineni acuzați de trădare, spionaj sau colaborare cu autoritățile ruse.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a anunțat că va organiza o reuniune globală „la nivel înalt” în 2026 pentru „a asigura respectul pentru umanitate în timp de război”, în contextul în care mai multe state au fost acuzate de încălcarea drepturilor omului.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

SUA s-au angajat să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”/ „RUSIA trebuie să pună capăt urgent acestui comportament periculos”

Rusia ACUZĂ Estonia că ar fi mințit despre incursiunea unor aeronave ruse în spațiul său aerian doar pentru a amplifica tensiunile

Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei

Citește și

EXTERNE Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
16:42
Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
EXTERNE NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian
16:33
NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian
EXTERNE Planul de reînarmare al Germaniei nu include achiziții din SUA. Motivul pentru care Berlinul renunță la sprijinul aliaților de la Washington
16:18
Planul de reînarmare al Germaniei nu include achiziții din SUA. Motivul pentru care Berlinul renunță la sprijinul aliaților de la Washington
COMERȚ UE a definitivat Acordul COMERCIAL și de investiții cu Indonezia /„Creează noi oportunități pentru companii și fermieri”
16:04
UE a definitivat Acordul COMERCIAL și de investiții cu Indonezia /„Creează noi oportunități pentru companii și fermieri”
EXTERNE Șeful unei delegații americane cere consolidarea unui dialog deschis între BEIJING și WASHINGTON pentru evitarea oricărui „conflict”
15:47
Șeful unei delegații americane cere consolidarea unui dialog deschis între BEIJING și WASHINGTON pentru evitarea oricărui „conflict”
APĂRARE Ministrul de Finanțe al Germaniei: Incursiunile Rusiei pe flancul estic justifică majorarea masivă a bugetului pentru APĂRARE
15:26
Ministrul de Finanțe al Germaniei: Incursiunile Rusiei pe flancul estic justifică majorarea masivă a bugetului pentru APĂRARE
Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat din Gorj a fost găsit mort în baia Mănăstirii Tismana. Se afla în timpul programului de lucru când a acuzat stări de rău
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Evz.ro
Boris Becker amintiri de groază din închisoare. „E fix așa cum vedeți în filme”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Willis Richardson, anonimul care a revoluționat teatrul de culoare de pe Broadway
VIDEO EXCLUSIV Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”
16:47
Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”
ACTUALITATE Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni
16:39
Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni
INEDIT Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
16:30
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
EXCLUSIV Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu
16:25
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu
VIDEO Nicușor Dan, marele ABSENT de la reuniunea ONU. Ponta: Câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului?
16:24
Nicușor Dan, marele ABSENT de la reuniunea ONU. Ponta: Câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului?
VIDEO Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii”
16:15
Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii”