Palestinienii ar putea amâna alegerile legislative programate în noiembrie, din cauza deteriorării situației din teritorii

Autoritatea Palestiniană ia în calcul amânarea cu câteva luni a alegerilor legislative programate pentru 28 noiembrie 2026, din cauza înrăutățirii situației de securitate, politice și economice din teritoriile palestiniene. Vicepreședintele palestinian Hussein Al Sheikh a transmis această recomandare Franței, într-o scrisoare consultată de Reuters.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De ce ar putea fi amânate alegerile

În scrisoarea adresată ministrului francez de externe, Jean-Noël Barrot, pe 8 octombrie, Hussein Al Sheikh a explicat că situația din teren nu a evoluat așa cum se anticipa atunci când a fost stabilită data scrutinului.

„Evaluarea a concluzionat că nu s-au concretizat condițiile politice, de securitate și economice pe care s-a bazat programarea alegerilor legislative pentru 28 noiembrie 2026”, se arată în document.

Scrisoarea avertizează că organizarea alegerilor în condițiile actuale ridică probleme care ar putea afecta participarea alegătorilor și corectitudinea procesului electoral.

Oficialii palestinieni au recomandat ca scrutinul să fie amânat cu câteva luni, iar între timp să continue discuțiile pentru pregătirea condițiilor necesare organizării alegerilor.

Palestinienii nu au mai organizat alegeri de aproape 20 de ani

Existau deja îndoieli serioase cu privire la organizarea scrutinului la sfârșitul lunii noiembrie. Palestinienii nu au mai organizat alegeri legislative sau prezidențiale din 2005-2006.

După acel scrutin, mișcarea islamistă Hamas, rivală a președintelui Mahmoud Abbas, a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza, îndepărtându-i de la putere pe susținătorii acestuia.

Unii oficiali din partidul Fatah, condus de Abbas, au cerut discuții cu Hamas și cu alte facțiuni palestiniene pentru stabilirea unei poziții comune înainte de organizarea alegerilor.

Alte voci au atras atenția asupra dificultăților legate de transportul urnelor, al buletinelor de vot și al cernelii electorale în Fâșia Gaza. Aceste obstacole ar putea face imposibilă desfășurarea scrutinului în teritoriu.

Autoritatea Palestiniană aștepta rezultate din planul lui Trump

În scrisoarea transmisă Franței, oficialii palestinieni au explicat că se așteptau la o îmbunătățire a situației prin aplicarea planului de pace al președintelui american Donald Trump și a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU.

Printre măsurile anticipate se numărau desfășurarea unor forțe internaționale și a poliției palestiniene în Gaza, dezarmarea Hamas și retragerea trupelor israeliene.

Autoritățile palestiniene se așteptau, de asemenea, ca Statele Unite să ia măsuri pentru a împiedica anexarea unor teritorii palestiniene din Cisiordania și Ierusalimul de Est, pentru a limita violențele coloniștilor și pentru a obține eliberarea fondurilor palestiniene blocate de Israel.

Potrivit scrisorii, Israelul reține aproape 7 miliarde de dolari din aceste fonduri.

„Cu toate acestea, aceste măsuri, înțelegeri și promisiuni nu s-au concretizat. Dimpotrivă, situația s-a înrăutățit în întregul teritoriu palestinian”, se arată în document.

Franța a cerut organizarea alegerilor

Scrisoarea a fost adresată Franței, care a recunoscut statul palestinian în septembrie 2025. La momentul respectiv, autoritățile franceze au cerut organizarea alegerilor legislative și prezidențiale planificate de palestinieni.