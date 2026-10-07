Organizația Mondială a Sănătății investighează informațiile privind un al doilea posibil caz mortal de ciumă pulmonară în Siberia, după ce o tânără cercetătoare a murit în urma contaminării într-un laborator din orașul Irkuțk.

Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, a decedat vineri, 2 octombrie, după ce a fost expusă la bacteria Yersinia pestis la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din localitate, conform agenției Reuters.

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În prezent, aproape 200 de persoane se află în izolare medicală sub strictă supraveghere, în timp ce specialiștii încearcă să oprească un eventual focar.

Versiunea oficială a incidentului a stârnit controverse majore în rândul comunității științifice. Deși primele rapoarte guvernamentale au susținut că infectarea s-a produs din cauza unei eprubete sparte accidental, epidemiologi de rang înalt contestă această ipoteză și atrag atenția asupra protocoalelor stricte de biosiguranță aplicate obligatoriu în astfel de centre.

Presa locală a relatat recent despre o a doua persoană decedată care prezenta simptome grave de detresă respiratorie acută. Informația nu a primit încă o confirmare oficială din partea autorităților de la Moscova.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut deschidere deplină din partea părții ruse:

„Solicităm autorităților sanitare ruse să ofere informații transparente pentru a evalua cu exactitate riscurile la adresa sănătății publice”.

În acest moment, cauzele exacte ale breșei de securitate din laborator și identitatea celei de-a doua posibile victime rămân necunoscute. De asemenea, nu este clar dacă există și alte persoane infectate în afara perimetrului de carantină instituit de urgență, potrivit The Independent.

Sursa Foto: Envato