Celebrul primatolog britanic Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi înfocată susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat miercuri institutul său.

Cercetătoarea „a murit din cauze naturale” în timp ce se afla în California, în cadrul unui turneu de conferinţe în SUA, a anunţat Institutul Jane Goodall într-un comunicat, potrivit AFP.

Britanica a revoluționat modul în care omul își înțelege locul în natură

Această cercetătoare pasionată, care şi-a consacrat viaţa studierii marilor maimuţe antropoide şi protejării mediului înconjurător, a revoluţionat modul în care omul îşi înţelege locul pe care îl ocupă în natură, arată specialiștii.

Neobosita Jane Goodall străbătea planeta pentru a apăra cauza cimpanzeilor. A venit să le studieze pentru prima dată acum mai bine de 60 de ani în Tanzania, pe atunci protectoratul britanic Tanganyika.

Mesager al Păcii pentru ONU începând din 2002, Jane Goodall petrecea doar câteva săptămâni pe an în Parcul Naţional Gombe din Tanzania, unde a debutat lunga sa carieră ştiinţifică. S-a născut la Londra pe 3 aprilie 1934. Naturalistă autodidactă, tânăra a mers pentru prima dată în Africa la invitaţia unor prieteni care deţineau o fermă în Kenya.

S-a infiltrat în comunitatea maimuțelor antropoide, descoperind că sunt omnivori

În 1957, l-a cunoscut acolo pe curatorul Muzeului Naţional Kenyan, celebrul paleoantropolog Louis Leakey. Acesta i-a făcut o propunere inedită: să observe cimpanzeii de pe malurile Lacului Tanganyika. Era un mediu natural foarte apropiat de cel în care au trăit strămoşii noştri îndepărtaţi.

Graţie perseverenţei sale, Jane Goodall a reuşit să se facă acceptată de acei „localnici” foarte discreţi, devenind un membru al grupului lor.

Cercetătorii din „şcoala veche” a ştiinţei au fost şocaţi la lecturarea primelor ei rapoarte, unde a vorbit despre David Barbă-Gri, Flo, Mike, Mac Gregor ş.a., în locul unor indivizi identificaţi prin litere şi numere. A descris detaliat societatea lor cu raporturi complexe, descoperind că cimpanzeii nu erau vegetarieni, ci omnivori.

Observând un cimpanzeu care folosea un băţ pentru a prinde termite, Goodall a fost prima persoană din lume care a dezvăluit că aceste maimuţe antropoide ştiu să fabrice unelte.

O activistă convinsă

Personalitate majoră a ştiinţei din secolul al XX-lea, recompensată cu premii importante, Jane Goodall a devenit încă din anii 1970 o activistă care susţinea cauza naturii. În 1977, a înfiinţat institutul omonim pentru a gestiona în Africa diverse centre de îngrijire a cimpanzeilor afectaţi de braconaj. Apoi, „ChimpanZoo”, un program destinat ameliorării condiţiilor de viaţă a primatelor captive.

Într-un articol publicat în Le Monde în timpul pandemiei, Jane Goodall a stabilit o legătură între pandemie şi „lipsa noastră de respect faţă de lumea naturală”.

Vegetariană convinsă, a denunţat permanent atacurile comise asupra biodiversităţii. „Nu pretind că sunt capabilă să rezolv problemele lumii. Dar dacă ne uităm la alternativă, care este aceea de a continua să distrugem mediul, suntem condamnaţi”, declara ea pentru AFP în 2024.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Locul unde trăiesc mai multe MAIMUȚE decât oameni. Cum au ajuns acolo aceste animalele și ce spun turiștii despre ele

În curând, am putea mânca păstrăvi curcubeu și la vrac crescuți în Marea Neagră. Peștii s-au adaptat nesperat de bine la salinitate acesteia