Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit MORT la Paris

Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort lângă hotelul Hyatt Regency, în vestul Parisului, potrivit Le Parisien şi Le Figaro, transmite agenţia Reuters.

Ambasadorul a fost dat dispărut chiar de soţia sa. Aceasta ar fi primit un mesaj text de la el care a îngrijorat-o, conform Le Parisien.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Africii de Sud a declarat că instituţia este la curent cu informaţiile nefericite referitoare la ambasadorul Nathi Mthethwa. Totodată, acesta a precizat că va fi emisă o declaraţie imediat ce vor exista date oficiale.

Potrivit site-ului ambasadei, Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa a fost ministrul Artelor şi Culturii din Africa de Sud între 2014 şi 2019, în portofoliul său adăugându-se Sportul în perioada 2019 – 2023.

