Ambasadorul rus în FRANȚA va fi convocat la Ministerul de Externe/ Parisul este pregătit să respingă presiunile exercitate de Moscova

12 sept. 2025, 11:45, Știri externe
Ambasadorul rus în Franța va fi convocat la Ministerul de Externe, în urma incursiunilor unor presupuse drone rusești în spațiul aerian polonez, în noaptea de marți spre miercuri.

„Va fi convocat în această dimineața. Îi vom spune că nu ne vom lăsa intimidați, că NATO și aliații săi au cea mai puternică misiune defensivă de descurajare din lume și că trebuie să înceteze să ne testeze și să încerce să ne intimideze”, a declarat ministrul demisionar de Externe, Jean-Noel Barrot.

Pentru ministrul de Externe care urmează să își încheie mandatul, aceste incursiuni „sunt absolut inacceptabile”, „accidentale sau nu”.

„Nu este nimic nou. Este o strategie deliberată a Rusiei de a ne intimida, de a ne testa. Dar europenii și NATO formează împreună o putere militară care nu trebuie testată.”, a insistat Barrot.

Emmanuel Macron, președintele Franței, a anunțat, joi seară, trimiterea a trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez”.

„Misiunea lor va fi de a detecta și, dacă este necesar, de a distruge vectorii și dronele care amenință teritoriul polonez, iar alte țări vor urma această inițiativă”, a specificat Jean-Noel Barrot.

UE va prezenta „un nou pachet de sancțiuni” în colaborare cu Trump

NATO, la rândul său, a activat, la cererea Varșoviei, articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membrii, conform FranceInfo. Amintind de mobilizarea Coaliției Voluntarilor și de summitul NATO din această vară privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, ministrul demisionar consideră că „NATO se pregătește să facă față acestor amenințări” și că „Rusia ar face o mai mare greșeală, considerând că europenii și aliații NATO nu sunt uniți”.

De asemenea, ministrul de Externe a anunțat că Uniunea Europeană va prezenta, luni, „un nou pachet de sancțiuni care, pentru prima dată de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, va fi coordonat direct cu el”. Al 19-lea pachet de sancțiuni „va exercita o presiune colosală asupra Rusiei lui Vladimir Putin, asupra resurselor pe care le investește în acest război de agresiune acest război imperialist și colonial, cu un singur obiectiv: să-i schimbe calculele și să-l determine să accepte un armistițiu”, a asigurat Barrot.

