RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova

Rusia și Belarus urmează să desfășoare, vineri, exerciții militare comune majore, ceea ce provoacă îngrijorare în rândul statelor NATO, pe fondul tensiunilor generate de intruziunea fără precedent a unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez.

Exercițiile militare vor avea loc de vineri până marți, în apropierea unui oraș la est de Minsk, capitala țării, potrivit autorităților belaruse. Aceste demersuri au loc în contextul în care armata rusă avansează pe frontul ucrainean și își intensifică atacurile aeriene asupra orașelor din țara vecină, la mai bine de trei ani de la începerea ofensivei.

Polonia, Lituania și Letonia, țări membre NATO și învecinate cu Belarus, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la desfășurarea unor exerciții militare atât de aproape de frontierele lor. Cele trei state și-au intensificat măsurile de securitate și au restricționat traficul aerian în anumite zone, Varșovia ordonând închiderea completă a frontierei sale cu Belarus în timpul exercițiului.

Rusia a cerut Poloniei, joi, să „reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”, denunțând „măsurile conflictuale” și o „politică de escaladare a tensiunilor”. Intruziunea a aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez, în noapte de marți spre miercuri, a fost considerată deliberată de către Varșovia și aliații săi NATO.

Rusia respinge îngrijorările NATO: Exercițiile „nu sunt îndreptate împotriva nimănui”

Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că situația este mai aproape de un „conflict deschis” decât a fost vreodată de la Al Doilea Război Mondial. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că scopul exercițiilor ruso-belaruse „cu siguranță nu au scop defensiv” și că acestea „nu sunt îndreptate doar împotriva Ucrainei”.

Rusia a respins acuzațiile cu privire la exercițiile militare numite „Zapad-2025”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că exercițiile „nu sunt îndreptate împotriva nimănui”, potrivit cotidianului Le Figaro.

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a numit îngrijorările NATO o „totală absurditate”. Ministrul belarus al Apărării a declarat că exercițiile Zapad au fost mutate departe de granițele Poloniei și Ucrainei pentru „a reduce tensiunile”.

