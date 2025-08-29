Oana Țoiu a denunțat bombardamentele Rusiei asupra civililor din Ucraina/ „Kremlinul alege bombele în locul dialogului”

Ministra Afacerilor Externe din țara noastră, Oana Țoiu, a condamnat vineri bombardarea rusă a Ucrainei care a dus la uciderea a 23 de civili și a solicitat celorlalte state membre UE să facă mai multe „presiuni financiare” împotriva Moscovei.

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Copenhaga, ministra a mai declarat că agresiunea rusă a Ucrainei provoacă zilnic victime și a acuzat Kremlinul pentru că „alege bombele în locul dialogului”.

Ea mai adaugă că Rusia ignoră valoarea vieții umane și solicită presiuni financiare ca instrument de descurajare a Moscovei pentru a nu mai recurge la alte atacuri. Șefa diplomației române a precizat că subiectul va fi discutat la reuniunea informală a miniștrilor de externe a statelor membre UE, care va avea loc la Copenhaga.

„Trebuie să creștem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mișcări agresive la frontiera noastră și ca o formă necesară pentru atingerea obiectivului comun al UE și Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă”, a afirmat Oana Țoiu, potrivit MEDIAFAX.

Ministra subliniază că România, Republica Moldova și Ucraina sunt hotărâte să își decidă „viitorul european”, cooperarea trilaterală fiind recent consolidată prin „Triunghiul Odessei”, în cadrul reuniunii ministeriale de la Cernăuți.

Recent, România a sărbătorit, alături de Republica Moldova și Ucraina, Zilele Independenței, subliniind că „principala forță a independenței rămâne capacitatea de a-ți decide liber viitorul”.

De Ziua Independenței a Republicii Moldova, președinta Maia Sandu i-a găzduit pe Emmanuel Macron, președintele Franței, Donald Tusk, premierul Poloniei, și pe Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, veniți în vizită pentru a susține integrarea europeană și combaterea ingerinței ruse.

Emmanuel Macron și Donald Tusk și-au citit discursurile scrise în limba română, în aplauzele spectatorilor.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Sediul misiunii UE de la Kiev a fost afectat de BOMBARDAMENTELE ruse, soldate cu 12 morți și 48 de răniți