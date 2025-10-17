Amenda primită de un șofer în Austria. Nu a fost atent când și-a făcut vinieta

Dietmar Strimitzer, un avocat din Graz, sud-estul Austriei, a fost nevoit să achite 380 de euro pentru lipsa vinietei, chiar dacă o cumpărase. Motivul: o greșeală de tastare la introducerea numărului de înmatriculare.

Incidentul s-a petrecut la o benzinărie de lângă Graz, al doilea cel mai mare oraș al țării după capitala Viena. Dietmar Strimitzer a cumpărat o vinietă digitală de o zi pentru autostrada A2, în valoare de 9,3 euro.

Amendă usturătoare pentru un austriac care nu a fost atent la vinietă

Ulterior el a primit o notificare de al Asfinag, corporație publică austriacă ce planifică, finanțează, construiește, întreține și percepe taxe pentru autostrăzile austriece.

Investigațiile lui Strimitzer au arătat că angajata benzinăriei a introdus greșit o literă din numărul de înmatriculare, tastând „P” în loc de „N”.

Avocatul susține că i-a dat angajatei numărul scris pe o hârtie și că aceasta l-a repetat cu voce tare, asigurându-l că „totul e în regulă, vinieta e activată”.

Strimitzer susține că vina este a lui Asfinag și a benzinăriei, nu a lui. El a refuzat să plătească taxa suplimentară și a vrut să conteste decizia.

„Găsesc și cuantumul amenzilor disproporționat. Pentru o contravenție de parcare, amenda e de 35 de euro, dar pentru vinietă e direct 300 de euro. E ca și cum ai trage cu tunul în vrăbii”, a declarat avocatul.

Asfinag nu a cedat. Compania susține că regulamentul este clar. Cumpărătorii trebuie să verifice și să semneze datele de pe confirmarea comenzii. Cum Strimitzer a făcut acest lucru, nu are dreptul la clemență.

„Chiar dacă am omis să verific, greșeala s-a produs la benzinărie, care e reprezentantul Asfinag”, argumentează juristul. În final, avocatul a fost nevoit să plătească nu doar taxa suplimentară, ci și costurile de procedură, în total 380 de euro.

Recomandările autorului: