Amendată din cauza unei cafele. Ce a pățit o femeie care s-a trezit cu poliția lângă ea

23 oct. 2025, 09:59, Știri externe
O femeie din vestul Londrei a fost amendată cu 150 de lire sterline după ce a vărsat resturi de cafea într-un canal de pe stradă, în timp ce se grăbea să ajungă la serviciu.

Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, lângă gara din Richmond, când trei ofițeri de ordine au oprit-o și i-au înmânat o amendă fixă. După o revizuire a cazului, consiliul local a decis să anuleze sancțiunea.

De ce a primit femeia amendă

Femeia a povestit că a turnat o cantitate mică de cafea din cana reutilizabilă înainte de a urca în autobuz, crezând că procedează corect și neștiind că există sancțiuni în acest caz.

„Am observat că se apropia autobuzul, așa că am turnat doar puținul rămas. Nu era mult, doar o cantitate mică. Imediat ce m-am întors, trei bărbați, ofițeri de ordine, mă urmăreau și m-au oprit pe loc”, a declarat ea pentru BBC.

Femeia a mărturisit că a fost luată prin surprindere de reacția autorităților și nici prin cap nu i-a trecut ce avea să urmeze: „Am crezut că e vorba de autobuz. Nu aveam nici cea mai mică idee că este ilegal să torni lichid în canalizare. A fost un adevărat șoc”, a adăugat aceasta.

Ce prevede legea

Ofițerii au invocat Sancțiunea 33 din Legea privind protecția mediului din 1990, care interzice eliminarea deșeurilor într-un mod ce poate polua solul sau apa. Consiliul Richmond a susținut inițial că angajații „au acționat profesionist și obiectiv”.

După valul de critici, consiliul a anulat amenda, precizând că a revizuit înregistrările video ale incidentului.
Femeia în cauză, care locuiește în Kew, a depus o plângere oficială și a cerut semnalizare mai clară în locurile publice.

„Mi se pare destul de nedrept. Cred că amenda este exagerată. Nu este proporțională”, a mai spus tânăra.

