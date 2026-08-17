Scandal în Cehia. Prim-ministrul Babiš își cere scuze după ce a fost criticat pentru că a cules flori dintr-un parc național. „Voi plăti amenda dacă va fi necesar”

Prim-ministrul ceh Andrej Babiš și-a cerut scuze, duminică, pentru că a cules flori dintr-o zonă protejată de pe Lysá hora, un munte din estul Cehiei. Oficialul a precizat că va plăti o amendă dacă va fi necesar.

Babiš a declarat, într-un videoclip postat pe Facebook, că a cules florile în memoria unui coleg decedat din partidul său ANO, alături de care urcase anterior pe munte. Mişcarea ANO (înregistrată oficial ca ANO 2011) este un partid politic populist din Republica Cehă, fondat şi condus de Andrej Babiš.

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„Poate că am încălcat vreo lege, lucru pentru care îmi cer scuze și, desigur, voi plăti cu siguranță o amendă dacă va fi necesar”, a spus el.

Imaginile de la drumeția de sâmbătă, postate pe pagina de Facebook a lui Babiš, îl arătau pe prim-ministru urcând cu un mic buchet de flori, pe care l-a depus apoi la un monument de pe vârf. Babiș a fost însoțit de doi miniștri, politicieni din partidul ANO și susținători pe vârful de 1.324 de metri, cel mai înalt punct din Beskizii Moraviano-Silezieni.

Un expert care lucrează pentru o organizație aflată sub supravegherea Ministerului Mediului din Cehia a declarat pentru publicația locală cehă iDNES că Babiš a cules două specii absolut obișnuite — salcie cu frunze înguste și ragwortul lui Fuchs — și că este puțin probabil să fie sancționat.