O tânără de 23 de ani din Ucraina, care s-a refugiat în SUA, a fost ucisă în timpul unui atac violent, în timp ce se afla într-un tren în California de Nord.

Decarlos Brown Jr, în vârstă de 34 de ani, care a comis mai multe infracțiuni anterior, a fost identificat ca fiind suspectul de către Departamentul de Poliție din Charlotte-Mecklenburg și acuzat de crimă de gradul întâi în legătură cu moartea tinerei ucrainence, Irina Zarutska. Un judecător a emis un ordin de „fără cauțiune”.

Conform informațiilor dezvăluite de Biroul Șerifului din comitatul Mecklenburg, Brown a fost arestat de mai multe ori pentru o serie de infracțiuni, inclusiv agresiune. Se pare că Brown este o persoană fără adăpost.

O înregistrare publicată de Sistemul de Transport în comun din zona Charlotte arată momentele în care Zarutska s-a urcat în tren pe 22 august și pe locul din fața lui Brown. Câteva momente mai târziu, Brown scoate ceea ce pare a fi un briceag și o înjunghie pe Zarutska de mai multe ori. În noaptea atacului, poliția a declarat că a găsit-o pe Zarutska moartă la fața locului.

Suspectul a fost diagnosticat anterior cu schizofrenie

Brown a fost dus la Atrium Health cu răni minore, suferite în timpul atacului. A fost externat din spital o săptămână mai târziu și luat în custodia poliției.

Dosarele instanței arată că Brown este un om fără adăpost, cu antecedente penale care datează din 2011, potrivit The National News Desk. El a fost arestat de cel puțin 14 ori sub acuzații de furt calificat, jaf armat, spargere de locuințe, agresiune și amenințări.

Mama lui Brown a declarat că acesta a fost evaluat când a început să devină agresiv. Brown a fost diagnosticat cu schizofrenie și plasat sub monitorizare psihiatrică.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat la vestea tragică a înjungherii tinerei din Ucraina.

„Cu toții suntem oameni religioși, dar există și oameni răi. Și trebuie să ne confruntăm cu acest lucru. Transmit dragoste și speranță familiei tinerei care a fost înjunghiată”, a declarat Trump.

