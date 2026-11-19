Emisarul de pace al lui Donald Trump, Jared Kushner, a declarat joi, în marja summitului de la Berlin al „Coaliției de Voință”, că Rusia se simte „confortabilă” cu garanțiile de securitate similare Articolului 5 pentru Ucraina.

Ginerele președintelui american a precizat că Statele Unite au reușit să convingă Moscova să accepte ideea că orice acord de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe un aranjament de tip Articolul 5, precum cel din NATO.

„Știu că există mult scepticism și neîncredere în acest concept în Rusia, dar de aceea este important să reluăm dialogul dintre Europa și Rusia”, a spus Kushner.

„Din perspectiva Americii, acordarea unei garanții de securitate similare cu Articolul 5 este o chestiune foarte, foarte importantă. Și cred că este ceva la care președintele Trump este deschis. Dar, evident, trebuie să fie în interesul Americii să facă asta și… trebuie să ne asigurăm că face parte dintr-un pachet de securitate mai amplu”, a continuat emisarul american.

Reuniunea de la Berlin a fost găzduită de cancelarul german Friedrich Merz și i-a adus împreună pe Volodimir Zelenski și liderii europeni, printre care și președintele României, Nicușor Dan, dar și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Jared Kushner și trimisul special Steve Witkoff au participat pentru a coordona pozițiile dintre SUA, Ucraina și Europa și pentru a-i informa pe aliați despre discuțiile paralele purtate de Donald Trump cu Vladimir Putin și Xi Jinping la summitul trilateral din China.

„Coaliția de Voință”, un grup format din statele europene, lansat de Marea Britanie și Franța la începutul anului 2025, urmărește stabilirea unor garanții de securitate credibile și obligatorii din punct de vedere juridic pentru Ucraina, care să intre în vigoare imediat după un eventual armistițiu.

Întrucât aderarea deplină a Ucrainei la NATO este blocată de opoziția Rusiei și de reticența Statelor Unite și a altor parteneri europeni, negocierile se concentrează pe un mecanism de apărare colectivă modelat după Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

Volodimir Zelenski a semnalat că Ucraina este dispusă să renunțe temporar sau formal la ambiția aderării imediate la NATO dacă primește în schimb garanții occidentale ferme, capabile să descurajeze un viitor atac.