Aproape JUMĂTATE dintre OCCIDENTALI cred că DEMOCRAȚIA NU MAI FUNCȚIONEAZĂ. Cetățenii din Europa de vest, Marea Britanie și SUA nu se mai simt reprezentați de propriile guverne, arată un amplu studiu Ipsos, publicat de Politico

Aproape jumătate dintre alegătorii occidentali consideră că democrația este aproape distrusă, arată un sondaj internațional, publicat în această seară în exclusivitate de Politico. Cercetarea celebrei companii IPSOS făcută în nouă țări din Occident, inclusiv SUA, Regatul Unit și UE, arată că dezamăgirea față de promisiunile electorale și temerile legate de viitorul tot mai incert domină opinia oamenilor atunci când se gândesc la democrație.

Cetățenii cu drept de vot din lumea occidentală – Franța, SUA, Marea Britanie, Spania, Italia, Croația, Olanda, Polonia și Suedia – sunt alarmați de amenințările la adresa democrației și îngrijorați că partidele extremiste, știrile false și corupția vor submina alegerile.

În toate cele 9 țări analizate, majoritatea alegătorilor consideră că Guvernul nu le reprezintă bine opiniile

Studiul extins al companiei IPSOS, care a inclus 10.000 alegători din nouă țări – Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și șapte state din Uniunea Europeană- a scos la iveală că majoritatea votanților sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația.

În toate cele nouă țări analizate, majoritatea alegătorilor consideră că Guvernul nu le reprezintă bine opiniile, valorile și interesele.

Polonia – cu președinte suveranist – și Suedia – sunt excepțiile

Cu excepția Suediei, unde 65% dintre cetățeni consideră că democrația funcționează bine, majoritatea celor chestionați își fac griji cu privire la riscurile, pe care le reprezintă sisteme de autoguvernare în următorii cinci ani, conform sondajului prezentat în exclusivitate de POLITICO.

În fiecare ţară analizată, cu excepția Poloniei – care a înregistrat o prezenţă ridicată la vot la alegerile prezidențiale din acest an iar câștigător a fost Karol Nawrocki – oamenii sunt dezamăgiți de modul în care funcționează democrația.

În Polonia, cei care cred că funcționează democrația – 40% – sunt mai mulți decât cei care nu cred acest lucru (31%). Însă când vine vorba de îngrijorări – situația se inversează: 75% se declară îngrijorați iar 25% dintre polonezi spun că nu sunt deloc îngrijorați atunci când sunt întrebați despre cum va arăta democrația în următorii 5 ani.

53% din americani cred că democrația nu funcționează

În SUA, 61% dintre alegători au considerat că starea democrației s-a înrăutățit din 2020. 53% dintre americani cred că democrația nu funcționează iar 69% nu văd lucrurile bine în următorii 5 ani.

„Există o îngrijorare larg răspândită cu privire la modul în care funcționează democrația, oamenii simțindu-se nereprezentați, în special de guvernele lor naționale”, a declarat pentru POLITICO Gideon Skinner, director senior al departamentului de politică din Marea Britanie la Ipsos. „[Există] îngrijorări deosebite cu privire la impactul știrilor false, al dezinformării, al lipsei de responsabilitate a politicienilor și al extremismului. În majoritatea țărilor există o dorință de schimbare radicală”

Inechitatea economică contribuie la creșterea partidelor extremiste

Sondajul vine pe fondul unei îngrijorări crescânde cu privire la faptul că democrația din Occident este amenințată. Inechitatea economică generează tot mai multă susținere pentru partidele extremiste, subminează dezbaterile politice și pregătește terenul pentru autoritarism, potrivit unui raport recent.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană și-a dezvăluit planurile de consolidare a democrației în cele 27 de țări ale UE. Însă criticii au declarat că propunerea sa de a combate interferența străină în alegerile europene a fost prea slabă , participarea fiind voluntară în întregul bloc comunitar. Autoritățile au identificat dezinformarea și amestecul Rusiei în alegeri în multe țări europene în ultimul an, de la România la Germania.

Sondajul IPSOS a chestionat peste 9.800 de alegători din Marea Britanie, Franța, SUA, Spania, Italia, Suedia, Croația, Olanda și Polonia între 12 și 29 septembrie. Sondajele au descoperit că o medie de 45% dintre respondenți din toate cele nouă țări examinate erau nemulțumiți de modul în care funcționa democrația, declarat Skinner.

60% dintre francezi și 51% dintre spanioli cred că democrația nu prea funcționează în țările lor

Electoratul din Franța și Spania este cel mai îngrijorat când vine vorba de guvernare democratică. Alegătorii din Franța (86%) și Spania (80%) au fost cei mai temători de ceea ce ar însemna următorii cinci ani pentru sistemele lor democratice.

Nici în prezent situația nu este mai bună: 60% dintre francezi și 51% dintre spanioli cred că democrația nu prea funcționează în țările lor.

Iar aceeași părere o au și britanicii – 75%, olandezii – 74%, croații – 73%, americanii – 69% și italienii în proporție de 64%.

Oamenii au identificat cele mai mari riscuri la adresa democrației ca fiind dezinformarea, corupția, lipsa de responsabilitate a politicienilor și creșterea politicilor extremiste.

În general, majoritatea persoanelor chestionate încă susțin cu tărie idealurile democratice, deși în Croația mai mult de jumătate (51%) au spus că menținerea democrației merită doar dacă aceasta oferă o calitate bună a vieții.

Ipsos a constatat că respondenții cred în acțiunile de protejare a democrației, în special în legi și aplicarea acestora pentru combaterea corupției, protejarea independenței instanțelor judecătorești, o mai bună educație civică în școli și reglementările împotriva știrilor false și a discursului instigator la ură pe rețelele de socializare.

Votanții din partidele extremiste, cei mai dezamăgiți de politica democratică

Alegătorii care s-au identificat ca aparținând extremelor politice – atât de extrema stângă, cât și de extrema dreaptă – au fost cei mai predispuși să spună că democrația este în declin.

În Franța și Olanda, nivelul de satisfacție cu privire la nivelul de trai a scăzut în ultimul an ca reacție la tulburările politice. Guvernul francez s-a prăbușit în mod repetat pe fondul unei crize continue privind bugetul național. Coaliția olandeză s-a destrămat la începutul acestui an, fapt ce a declanșat alegerile din octombrie.

