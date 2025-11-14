Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este BINE pentru el este opusul ideii de democrație”

Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este BINE pentru el este opusul ideii de democrație”

Alexandra Anton Marinescu
14 nov. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este bine pentru el este opusul ideii de democrație”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a explicat cum discursul despre „războiul hibrid” și despre protejarea statului este folosit pentru a controla spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dacă discuți doar cu cei care gândesc la fel, nu folosește la nimic

Dungaciu a spus ca dezbaterile despre extremism sunt organizate într-un mod ipocrit. Sunt invitați doar cei care au aceeași opinie, iar discuțiile nu schimbă nimic.

„Nu te duci la ăla să discuți. Ce părere ai tu despre această chestiune și ia să discutăm. Noi discutăm despre toleranță, cum erau dezbaterile acelea cu extremismul islamic. Toată lumea era foarte preocupată, dar nu chemau decât pe aceia care mâncau carne de porc și beau vin. Adică, cam asta era discuția. Deci, după ce aveam o dezbatere despre extremism, mergeam și beam un vin roșu. Dacă discuți numai cu ăia convertiți, tu nu predici la nimeni. Și atunci, sigur că noi spunem: doar cei convertiți sunt buni, pe ăia trebuie să îi scoatem la televizor, să-i educăm, să dăm… Asta a fost esența oricărui regim, care e…”, afirmă invitatul.

Dan Dungaciu: „Războiul hibrid este instrumentul cel mai bun pentru a crea un spațiu public care ne convine”

Dungaciu avertizează că, sub pretextul „protecției” și al „războiului hibrid”, statul își extinde controlul asupra opiniilor oamenilor.

„Ideea că cetățeanul nu știe ce e bine pentru el este opusul absolut al ideii de democrație. Și întrebarea, până unde ajunge statul? Dacă noi dăm drumul statului să spună, băi, într-adevăr, uite aici gândesc prost, aici nu e bine… Până unde ajunge statul ăsta? Până unde vrea el. S-au făcut niște valori care spuneau că anii ăștia sunt ultimii în care poți să-i ai pe nărăvașii ăștia de suveraniști, populiști, cum vreți să-i numiți, partid de protest, în lesă. Pentru că nu sunt perspective de schimbare economică radicale. Deci, să profităm de război, să profităm de momentul ăsta cu războiul, ne favorizează. Războiul hibrid, ca răspuns la intruziunile Federației Ruse, este instrumentul cel mai bun pentru a crea un spațiu public care ne convine. De fapt, toate aceste instrumente se construiesc.”, spune invitatul.

