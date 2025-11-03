Ar putea fi premiată pentru cel mai înfricoșător costum de Halloween. Cum a arătat Heidi Klum costumată în Medusa

Heidi Klum a atras atenția cu cel mai înfricoșător costum de Halloween. Actrița în vârstă de 52 de ani s-a costumat în Medusa, o gorgonă cu șerpi în loc de păr care poate pietrifica orice ființă vie cu privirea.

Klum spune că adoră mitul grecesc al Medusei,o femeie frumoasă care a fost violată de Poseidon în Templul Atenei. Drept pedeapsă, Atena a transformat-o pe femeie într-o gorgonă.

„Așa că am vrut să fiu foarte, foarte urâtă, hidoasa Medusa.”, a spus actrița.

Klum și-a atașat colți în gura ei, și-a pus șerpi animatronici pe cap și a petrecut ore bune pentru a se machia și a se îmbrăca în „solzii Meduzei”. Soțul ei, muzicianul Tom Kaulitz, s-a costumat într-un soldat grec pietrificat.

Actrița s-a costumat într-o versiune hollywoodiană a Medusei – cea din filmele „Clash of the Titans”. Conform mitologiei grecești, Medusa nu avea coadă gigantică de șarpe, ci picioare normale. Ea a fost decapitată de eroul Perseu în timp ce dormea. De asemenea, a avut două surori, Stheno și Euryale, două creaturi hidoase și înaripate după cum sunt ilustrate pe vasele antice de ceramică. Din sângele scurs a luat naștere calul înaripat Pegas (pe care Perseu nu l-a călărit niciodată contrar ilustrării eronate din filme, ci Bellerofon).

Pe 31 octombrie, Heidi Klum a participat la cea de-a 24-a petrecere de Halloween, unde a povestit că i-a luat 10 ore să se costumeze în Medusa.

„Nu vă holbați prea mult la mine că vă transform în piatră”, a spus actrița, care la petrecerile de Halloween din anii anteriori s-a costumat în Transformers, în vârcolacul din videoclipul „Thriller” al lui Michael Jackson și zeița hindusă Kali cu opt brațe, scrie CBS News.

Sursa Foto: Mediafax Foto/ Associated Press

