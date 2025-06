Armata israeliană a prezentat imagini care surprind interceptarea DRONELOR lansate de Iran

Armata israeliană a prezentat imagini care surprind operațiunile de interceptare a dronelor lansate de Iran ca ripostă la atacurile israeliene asupra obiectivelor nucleare iraniene.

Dronele au fost interceptate de rachete lansate de avioane de vânătoare și de ambarcațiuni ale Forțelor Navale israeliene.

Footage released by the IDF shows Israeli Air Force fighter jets and Israeli Navy missile boats shooting down drones launched from Iran earlier today. pic.twitter.com/At1pYzb4Rp

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025