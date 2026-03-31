Premierul spaniol Pedro Sanchez denunță reintroducerea pedepsei cu moartea în Israel

Pedro Sanchez l-a criticat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru că i-a împiedicat pe catolici să celebreze Duminica Floriilor la Locurile Sfinte din Ierusalim.  El a denuțat și atacurile israeliene asupra forțelor de menținerea păcii a ONU în Liban, rezultând un mort și trei răniți.

Pe 31 martie, premierul a criticat legea adoptată de Israel privind introducerea pedepsei cu moartea.

Noua lege vizează deținuții palestinieni condamnați pentru uciderea israelienilor în actele teroriste.

Premierul s-a angajat într-o întâlnire din 2025 cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca „Spania să fie un pilon al multilateralismului.” De la începerea războiului pe 28 februarie 2026, premierul a criticat dur SUA și Israel.

Pedro Sanchez: „Este un pas către apartheid”

Premierul a condamnat noua lege israeliană pe rețeaua de socializare X, potrivit MEDIAFAX.

„Guvernul spaniol condamnă legea care introduce pedeapsa cu moartea împotriva palestinienilor, recent aprobată de parlamentul israelian”.

Instanțele militare care judecă palestinienii din Cisiordania vor aplica pedeapsa capitală. Instanțele civile israeliene pot opta între condamnări la pedeapsa cu moartea sau închisoare pe viață, Însă, doar pentru cetățenii israelieni.

„Aceasta este o măsură asimetrică ce nu s-ar putea aplica israelienilor care comit aceleași crime. Aceeași crimă, pedeapsă diferită. Aceasta nu este dreptate. Este un nou pas către apartheid”.

Sursa Foto: Pedro Sanchez, Facebook/ Profimedia

Autorul recomandă:Sfidarea față de Trump merge mai departe: Sanchez blochează spațiul aerian al Spaniei, după refuzul de a pune bazele spaniole la dispoziția SUA

FLASH NEWS Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
18:04
Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
FLASH NEWS Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic
17:39
Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic
VIDEO Catastrofă ecologică în Republica Moldova: Mai multe lebede ar fi murit după poluarea masivă a Nistrului cu petrol din Ucraina
17:16
Catastrofă ecologică în Republica Moldova: Mai multe lebede ar fi murit după poluarea masivă a Nistrului cu petrol din Ucraina
FLASH NEWS Trump trimite aliații „să-și ia propriul petrol”, pe măsură ce frustrarea față de închiderea Strâmtorii Ormuz crește
16:37
Trump trimite aliații „să-și ia propriul petrol”, pe măsură ce frustrarea față de închiderea Strâmtorii Ormuz crește
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 32: Trump nu mai intenționează să „ajute” țările afectate de închiderea Strâmtorii. Israelul insistă că va prelua părți din Liban
16:25
🚨 Război în Iran, ziua 32: Trump nu mai intenționează să „ajute” țările afectate de închiderea Strâmtorii. Israelul insistă că va prelua părți din Liban
ECONOMIE Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri
16:00
Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
Vedeta din România care a șocat pe toată lumea când a postat asta! E de nerecunoscut!
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Sisteme fotovoltaice industriale: cum reduc companiile costurile cu energia electrică (P)
TURISM Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume. Aici sunt mai mulți turiști decât localnici
18:18
Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume. Aici sunt mai mulți turiști decât localnici
FLASH NEWS AUR a lansat „Academia Politică”, unde membrii trebuie să urmeze cursuri pentru a candida la funcții publice. Cât costă un curs
18:09
AUR a lansat „Academia Politică”, unde membrii trebuie să urmeze cursuri pentru a candida la funcții publice. Cât costă un curs
ULTIMA ORĂ Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
18:02
Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
INCIDENT Un agent de poliție din Argeș, cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor
17:50
Un agent de poliție din Argeș, cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor
SONDAJ DE OPINIE Jumătate din angajații români spun că au nevoie de un al doilea job pentru un trai decent
17:45
Jumătate din angajații români spun că au nevoie de un al doilea job pentru un trai decent
TEHNOLOGIE Meta a început să testeze Instagram Plus, serviciul pe bază de abonament plătit. Cât costă și ce oferă această aplicație premium cu funcții avansate
17:24
Meta a început să testeze Instagram Plus, serviciul pe bază de abonament plătit. Cât costă și ce oferă această aplicație premium cu funcții avansate

Cele mai noi

Trimite acest link pe