Pedro Sanchez l-a criticat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru că i-a împiedicat pe catolici să celebreze Duminica Floriilor la Locurile Sfinte din Ierusalim. El a denuțat și atacurile israeliene asupra forțelor de menținerea păcii a ONU în Liban, rezultând un mort și trei răniți.

Pe 31 martie, premierul a criticat legea adoptată de Israel privind introducerea pedepsei cu moartea.

Noua lege vizează deținuții palestinieni condamnați pentru uciderea israelienilor în actele teroriste.

Premierul s-a angajat într-o întâlnire din 2025 cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca „Spania să fie un pilon al multilateralismului.” De la începerea războiului pe 28 februarie 2026, premierul a criticat dur SUA și Israel.

Pedro Sanchez: „Este un pas către apartheid”

Premierul a condamnat noua lege israeliană pe rețeaua de socializare X, potrivit MEDIAFAX.

„Guvernul spaniol condamnă legea care introduce pedeapsa cu moartea împotriva palestinienilor, recent aprobată de parlamentul israelian”.

Instanțele militare care judecă palestinienii din Cisiordania vor aplica pedeapsa capitală. Instanțele civile israeliene pot opta între condamnări la pedeapsa cu moartea sau închisoare pe viață, Însă, doar pentru cetățenii israelieni.

„Aceasta este o măsură asimetrică ce nu s-ar putea aplica israelienilor care comit aceleași crime. Aceeași crimă, pedeapsă diferită. Aceasta nu este dreptate. Este un nou pas către apartheid”.

