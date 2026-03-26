Armata SUA crește vârsta maximă de înrolare la 42 de ani și relaxează regulile privind consumul de marijuana. Decizia vine pe fondul crizei de personal și al tensiunilor militare din Orientul Mijlociu.

Armata Statelor Unite a anunțat modificări importante în politica de recrutare, menite să atragă mai mulți candidați într-un context marcat de deficit de personal, scrie Mediafax.ro.

Noua regulă permite înrolarea persoanelor cu vârsta de până la 42 de ani, față de limita anterioară de 35 de ani, extinzând astfel semnificativ baza de selecție pentru Statele Unite. Măsura se aplică atât armatei active, cât și Garda Națională a SUA și rezervei.

Pe lângă creșterea limitei de vârstă, armata americană a eliminat și restricțiile pentru persoanele care au o singură condamnare legată de posesia de marijuana sau accesorii asociate consumului, cum ar fi bonguri, pipe și linguri. Anterior, astfel de cazuri necesitau derogări speciale din partea Pentagon și implicau perioade de așteptare de până la 24 de luni.

„Ne adresăm unui public mai matur, care ar putea avea experiență în domenii tehnice. Avem nevoie de subofițeri cu capacități tehnice extreme.”, a declarat Angela Chipman, șefa departamentului de recrutare a personalului militar din cadrul armatei SUA, potrivit publicației Task and Purpose.

Criza de noi recruți în Armata SUA

Decizia vine după ce armata americană a ratat obiectivele de recrutare cu aproximativ 25% în 2022, ceea ce a determinat o regândire a strategiilor de atragere a personalului, inclusiv prin deschiderea către generații mai mature. Analiștii de la RAND Corporation au susținut încă din 2023 că recruții mai în vârstă sunt „de calitate superioară, mai concentrați și mai motivați”.

Schimbările în politica armatei vin în contextul în care SUA continuă să poarte război împotriva Iranului, Pentagonul mutând aproximativ 2.000 de parașutiști și aproximativ 4.500 de pușcași marini în regiune în ultimele zile.

