Armata SUA ridică vârsta de recrutare la 42 de ani. Schimbări majore pentru înrolarea noilor recruți în contextul escaladării războiului din Orient

Mihai Tănase
Militar SUA - Foto: Freepik.com

Armata SUA crește vârsta maximă de înrolare la 42 de ani și relaxează regulile privind consumul de marijuana. Decizia vine pe fondul crizei de personal și al tensiunilor militare din Orientul Mijlociu.

Armata Statelor Unite a anunțat modificări importante în politica de recrutare, menite să atragă mai mulți candidați într-un context marcat de deficit de personal, scrie Mediafax.ro.

Noua regulă permite înrolarea persoanelor cu vârsta de până la 42 de ani, față de limita anterioară de 35 de ani, extinzând astfel semnificativ baza de selecție pentru Statele Unite. Măsura se aplică atât armatei active, cât și Garda Națională a SUA și rezervei.

Pe lângă creșterea limitei de vârstă, armata americană a eliminat și restricțiile pentru persoanele care au o singură condamnare legată de posesia de marijuana sau accesorii asociate consumului, cum ar fi bonguri, pipe și linguri. Anterior, astfel de cazuri necesitau derogări speciale din partea Pentagon și implicau perioade de așteptare de până la 24 de luni.

„Ne adresăm unui public mai matur, care ar putea avea experiență în domenii tehnice. Avem nevoie de subofițeri cu capacități tehnice extreme.”, a declarat Angela Chipman, șefa departamentului de recrutare a personalului militar din cadrul armatei SUA, potrivit publicației Task and Purpose.

Criza de noi recruți în Armata SUA

Decizia vine după ce armata americană a ratat obiectivele de recrutare cu aproximativ 25% în 2022, ceea ce a determinat o regândire a strategiilor de atragere a personalului, inclusiv prin deschiderea către generații mai mature. Analiștii de la RAND Corporation au susținut încă din 2023 că recruții mai în vârstă sunt „de calitate superioară, mai concentrați și mai motivați”.

Schimbările în politica armatei vin în contextul în care SUA continuă să poarte război împotriva Iranului, Pentagonul mutând aproximativ 2.000 de parașutiști și aproximativ 4.500 de pușcași marini în regiune în ultimele zile.

Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec

Citește și

INEDIT Satul din Spania care te plătește cu 15.000 de euro să te muți în el
11:01
Satul din Spania care te plătește cu 15.000 de euro să te muți în el
ULTIMA ORĂ Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin
10:29
Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin
ANALIZA de 10 Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
10:00
Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
CONTROVERSĂ Atac aerian al SUA în Caraibe. Patru persoane, aflate pe o ambarcațiune suspectată, ucise într-o nouă operațiune împotriva traficului de droguri
09:21
Atac aerian al SUA în Caraibe. Patru persoane, aflate pe o ambarcațiune suspectată, ucise într-o nouă operațiune împotriva traficului de droguri
CONTROVERSĂ Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
09:00
Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
FLASH NEWS Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump
08:49
Prețul petrolului a crescut alarmant după ce Iranul a refuzat planul de pace propus de Donald Trump
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce animalelor le place să fie mângâiate?

