Armistițiul SUA-Iran, pe muchie de cuțit. JD Vance și Steve Witkoff au rămas în Washington, în timp ce Teheranul nu confirmă întâlnirea din Pakistan

Cu doar câteva ore înainte de expirarea armistițiului dintre Statele Unite și Iran, niciuna dintre cele două părți nu dă semne că vrea să continue discuțiile de pace. Deși Pakistanul a creat toate condițiile pentru o întâlnire, Iranul nu a luat o decizie finală cu privire la participarea la discuții. Mai mult, The New York Times dezvăluie că trimisul special al președintelui, Steve Witkoff, și Jared Kushner nu au părăsit Statele Unite.

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american, și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, nu au părăsit Statele Unite, potrivit unui oficial al Casei Albe, scrie New York Times. Aceștia trebuiau să călătorească la Islamabad ca parte a delegației americane alături de JD Vance.

De asemenea, vizita diplomatică a vicepreședintelui american în Pakistan a fost suspendată după ce Teheranul nu a răspuns pozițiilor americane de negociere, potrivit unui oficial american.

Marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a precizat că Iranul nu a luat o decizie finală cu privire la participarea la discuțiile propuse în Pakistan. Acesta a dat vina pe „mesajele contradictorii ale americanilor și pe acțiunile inacceptabile din partea SUA”.

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran va expira miercuri noaptea, la ora 02:50, ora României. Marți dimineața, într-un interviu acordat pentru CNBS, președintele american a precizat că nu este dispus să prelungească armistițiul dintre cele două țări și a amenințat cu reluarea bombardamentelor dacă nu se ajunge rapid la o înțelegere.

Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea escalada

Liderul rebelilor houthi, Abdel-Malik al-Houthi, a avertizat, într-un discurs televizat, că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu aste posibilă, în contextul în care armistițiul expiră în această noapte, relatează Al Jazeera.

„Nu există nicio îndoială că vor urma noi runde de lupte, deoarece este vorba doar de un armistițiu în cadrul unui conflict continuu cu inamicul”, a declarat al-Houthi.

După blocada asupa Strâmtorii Ormuz, o eventuală blocadă și asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb ar afecta și mai mult comerțul international.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb („Poarta Lacrimilor”), este unul dintre cele mai importante puncte strategice de pe glob întrucât tot comerțulmaritim cu petrol, gaze și alte bunuri din Asia trec prin acest punct către Europa și America de Nord. Din acest motiv, puteri precum SUA, China și Franța mențin baze militare în Djibouti, chiar pe malul stâmtorii.

Recomandările autorului: