Armistițiul SUA-Iran, pe muchie de cuțit. JD Vance și Steve Witkoff au rămas în Washington, în timp ce Teheranul nu confirmă întâlnirea din Pakistan

Cu doar câteva ore înainte de expirarea armistițiului dintre Statele Unite și Iran, niciuna dintre cele două părți nu dă semne că vrea să continue discuțiile de pace. Deși Pakistanul a creat toate condițiile pentru o întâlnire, Iranul nu a luat o decizie finală cu privire la participarea la discuții. Mai mult, The New York Times dezvăluie că trimisul special al președintelui, Steve Witkoff, și Jared Kushner nu au părăsit Statele Unite.

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american, și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, nu au părăsit Statele Unite, potrivit unui oficial al Casei Albe, scrie New York Times. Aceștia trebuiau să călătorească la Islamabad ca parte a delegației americane alături de JD Vance.

De asemenea, vizita diplomatică a vicepreședintelui american în Pakistan a fost suspendată după ce Teheranul nu a răspuns pozițiilor americane de negociere, potrivit unui oficial american.

Marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a precizat că Iranul nu a luat o decizie finală cu privire la participarea la discuțiile propuse în Pakistan. Acesta a dat vina pe „mesajele contradictorii ale americanilor și pe acțiunile inacceptabile din partea SUA”.

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran va expira miercuri noaptea, la ora 02:50, ora României. Marți dimineața, într-un interviu acordat pentru CNBS, președintele american a precizat că nu este dispus să prelungească armistițiul dintre cele două țări și a amenințat cu reluarea bombardamentelor dacă nu se ajunge rapid la o înțelegere.

Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea escalada

Liderul rebelilor houthi, Abdel-Malik al-Houthi, a avertizat, într-un discurs televizat, că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu aste posibilă, în contextul în care armistițiul expiră în această noapte, relatează Al Jazeera.

„Nu există nicio îndoială că vor urma noi runde de lupte, deoarece este vorba doar de un armistițiu în cadrul unui conflict continuu cu inamicul”, a declarat al-Houthi.

După blocada asupa Strâmtorii Ormuz, o eventuală blocadă și asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb ar afecta și mai mult comerțul international.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb („Poarta Lacrimilor”), este unul dintre cele mai importante puncte strategice de pe glob întrucât tot comerțulmaritim cu petrol, gaze și alte bunuri din Asia trec prin acest punct către Europa și America de Nord. Din acest motiv, puteri precum SUA, China și Franța mențin baze militare în Djibouti, chiar pe malul stâmtorii.

Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump

Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”

ECONOMIE Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
19:11
Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
FLASH NEWS Pakistanul îndeamnă Iranul să vină la negocierile de la Islamabad și roagă SUA să prelungească armistițiul
18:55
Pakistanul îndeamnă Iranul să vină la negocierile de la Islamabad și roagă SUA să prelungească armistițiul
FLASH NEWS Doi soldați israelieni au fost condamnați la închisoare pentru distrugerea statuii lui Iisus din Liban. Ce pedeapsă vor executa
17:55
Doi soldați israelieni au fost condamnați la închisoare pentru distrugerea statuii lui Iisus din Liban. Ce pedeapsă vor executa
FLASH NEWS Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump
17:53
Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump
INEDIT Vor fi scoase la licitație poezii nepublicate și documente secrete care au aparținut lui Bonnie și Clyde, cuplul criminal notoriu din America
17:53
Vor fi scoase la licitație poezii nepublicate și documente secrete care au aparținut lui Bonnie și Clyde, cuplul criminal notoriu din America
RĂZBOI Încă un petrolier cu legături cu Teheranul a fost capturat de forțele SUA. Ce se știe despre nava „Tifani”
17:44
Încă un petrolier cu legături cu Teheranul a fost capturat de forțele SUA. Ce se știe despre nava „Tifani”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în galeriile sale
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?

