Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă"

Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”

Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”

Donald Trump a declarat marți că Statele Unite „vor ajunge la o înțelegere importantă” cu Iranul în viitorul apropiat pentru a pune capăt războiului care durează încă de pe 28 februarie. În ciuda acestor declarații, președintele american a spus că nu se așteaptă să prelungească armistițiul dintre cele două părți, care expiră miercuri.

„Cred că nu au de ales”, a spus Donald Trump într-un interviu telefonic acordat pentru emisiunea „Squawk Box” de la CNBC, când a fost întrebat care sunt așteptările de la a doua rundă de negocieri din Islamabad.
„Le-am eliminat marina, le-am eliminat forțele aeriene, le-am eliminat liderii”, a completat președintele SUA.

„Sincer, i-am înlăturat pe liderii lor, ceea ce complică lucrurile într-un fel, dar acești lideri sunt mult mai raționali”, a spus Trump. „Este o schimbare de regim, indiferent cum vreți să o numiți, lucru pe care nu l-am spus că îl voi face, dar l-am făcut indirect”.

Întrebat dacă ar prelungi armistițiul pentru a oferi timp discuțiilor de pace pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului, Trump a răspuns: „Ei bine, nu vreau să fac asta”.

Delegația americană de pace, compusă din Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american, și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a plecat luni spre Islamabad pentru a se întâlni cu partea iraniană. Din componența echipei americane, marele absent este JD Vance, care a participat la prima rundă de negocieri și în jurul căruia au apărut o serie de glume deoarece s-a speculat că simpla lui prezență a dus la eșecul negocierilor.

În ceea ce privește partea iraniană, aceasta nu a dat niciun semn cu privire la intenția de a se deplasa către Islamabad, locul întâlnirii. Cu toate acestea, partea americană este încrezătoare că aceste discuții vor avea loc și se vor termina cu un deznodământ favorabil.

