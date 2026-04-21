Prima pagină » Știri externe » Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump

Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump

În cadrul negocierilor de pace din primele luni ale anului, ucrainenii au propus redenumirea unei părți a regiunii Donbas, dorită de Rusia, în „Donnyland”, scrie New York Times. Propunerea este interpretată ca o încercare strategică a Kievului de a apela la vanitatea președintelui american pentru a asigura sprijinul Statelor Unite.

Pentru a atinge o coardă sensibilă, aliații Statelor Unite au propus de nenumărate ori folosirea numelui lui Donald Trump pentru a semnala o apropiere profundă. Când Polonia a solicitat o bază militară americană în 2018, ideea a fost prezentată ca Fort Trump. Un alt exemplu este cel al Armeniei și Azerbaidjanului care, după ce au semnat un angajament de pace la Casa Albă, au numit legătura de transport „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională”.

Propunerea ucraineană de a numi partea din regiunea Donbas care este dorită de Moscova după numele președintelui american a apărut pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump pentru un acord de pace rapid, care ar putea „îngheța” linia frontului și crearea unor zone demilitarizate.

Când un negociator din echipa ucraineană a numit pentru prima dată termenul „Donnyland”, parțial în glumă, acesta a făcut-o ca parte a unei încercări de a convinge administrația americană să se opună revendicărilor teritoriale ale Rusiei, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Pentru Ucraina, efectul nu a dat încă roade. Termenul a continuat să fie invocat în discuții, dar nu se știe dacă este menționat în vreun document oficial. Negociatorii ucraineni au abordat, de asemenea, posibilitatea ca Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump să joace un rol în administrarea zonei demilitarizate dintre Ucraina și Rusia.

