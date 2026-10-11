Aeroportul internațional din Riad a fost lovit, din nou, duminică, de un „proiectil neidentificat”, a anunțat Coaliția militară condusă de Arabia Saudită din Yemen, potrivit Reuters. Atacul vine la doar câteva ore după ce gruparea Houthi a avertizat companiile aeriene și călătorii să stea departe de aeroporturile saudite.

Coaliția a mai precizat că proiectilul lansat duminică a vizat Terminalul 4 al aeroportului, fără a oferi detalii suplimentare.

Purtătorul de cuvânt al coaliţiei, generalul Turki Al-Malki, a anunţat într-un comunicat un „atac cu un proiectil neidentificat asupra terminalului de pasageri nr. 4 al aeroportului internaţional King Khalid”, care a provocat „un incendiu”.

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Sistemele de apărare aeriană saudite au interceptat, de asemenea, o rachetă de croazieră în apropierea Aeroportului Internațional Regele Khalid.

„Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus o rachetă de croazieră în apropierea aeroportului internaţional King Khalid”, a precizat, de asemenea, purtătorul de cuvânt într-un alt comunicat publicat pe reţeaua socială X.

Aeroportul rămâne închis după ce un atac care a avut loc sâmbătă a provocat moartea a 12 persoane și rănirea a peste 300, acesta fiind cel mai sângeros atac de acest gen asupra regatului din ultimii peste zece ani, pe fondul unei escaladări a luptelor dintre houthiți și forțele guvernamentale yemenite.

Ministerul Afacerilor Externe din Yemen, condus de gruparea Houthi, a declarat sâmbătă seara că orice nouă acțiune militară a Arabiei Saudite în Yemen ar declanșa o reacție și mai puternică, adăugând că acțiunile sale vor fi ghidate de principiul reciprocității.

„Dacă inamicul saudit nu își încetează agresiunea și amestecul în Yemen, ce e mai rău abia acum urmează, cu voia lui Dumnezeu”, a afirmat ministerul într-o declarație difuzată de postul de televiziune Al Masirah, controlat de gruparea Houthi.

Duminică, postul de televiziune Al Masirah din Yemen, condus de gruparea Houthi, a informat, la rândul său, despre un atac care, potrivit acestuia, a fost lansat de Arabia Saudită asupra Aeroportului Internaţional Sanaa din Yemen.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite iau în considerare participarea la atacurile saudite împotriva houthiților în cadrul acestui conflict.

Reamintim că, după atacul sângeros de sâmbătă de la aeroportul din Riad, soldat cu 12 morți și sute de răniți, rebelii Houthi au lansat duminică o alertă majoră, avertizând companiile internaționale și pasagerii să evite complet spațiul aerian și aeroporturile din Arabia Saudită.