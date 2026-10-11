Prima pagină » Știri externe » Aeroportul Internațional din Riad, ținta unui nou atac: Un „proiectil neidentificat” a lovit Terminalul 4 și a provocat un incendiu. Ce detalii se cunosc până acum

Aeroportul Internațional din Riad, ținta unui nou atac: Un „proiectil neidentificat” a lovit Terminalul 4 și a provocat un incendiu. Ce detalii se cunosc până acum

Melania Agiu
Aeroportul Internațional din Riad, ținta unui nou atac: Un „proiectil neidentificat” a lovit Terminalul 4 și a provocat un incendiu. Ce detalii se cunosc până acum
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aeroportul internațional din Riad a fost lovit, din nou, duminică, de un „proiectil neidentificat”, a anunțat Coaliția militară condusă de Arabia Saudită din Yemen, potrivit Reuters. Atacul vine la doar câteva ore după ce gruparea Houthi a avertizat companiile aeriene și călătorii să stea departe de aeroporturile saudite.

Coaliția a mai precizat că proiectilul lansat duminică a vizat Terminalul 4 al aeroportului, fără a oferi detalii suplimentare.

Purtătorul de cuvânt al coaliţiei, generalul Turki Al-Malki, a anunţat într-un comunicat un „atac cu un proiectil neidentificat asupra terminalului de pasageri nr. 4 al aeroportului internaţional King Khalid”, care a provocat „un incendiu”.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sistemele de apărare aeriană saudite au interceptat, de asemenea, o rachetă de croazieră în apropierea Aeroportului Internațional Regele Khalid.

„Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus o rachetă de croazieră în apropierea aeroportului internaţional King Khalid”, a precizat, de asemenea, purtătorul de cuvânt într-un alt comunicat publicat pe reţeaua socială X.

Aeroportul rămâne închis după ce un atac care a avut loc sâmbătă a provocat moartea a 12 persoane și rănirea a peste 300, acesta fiind cel mai sângeros atac de acest gen asupra regatului din ultimii peste zece ani, pe fondul unei escaladări a luptelor dintre houthiți și forțele guvernamentale yemenite.

Ministerul Afacerilor Externe din Yemen, condus de gruparea Houthi, a declarat sâmbătă seara că orice nouă acțiune militară a Arabiei Saudite în Yemen ar declanșa o reacție și mai puternică, adăugând că acțiunile sale vor fi ghidate de principiul reciprocității.

„Dacă inamicul saudit nu își încetează agresiunea și amestecul în Yemen, ce e mai rău abia acum urmează, cu voia lui Dumnezeu”, a afirmat ministerul într-o declarație difuzată de postul de televiziune Al Masirah, controlat de gruparea Houthi.

Duminică, postul de televiziune Al Masirah din Yemen, condus de gruparea Houthi, a informat, la rândul său, despre un atac care, potrivit acestuia, a fost lansat de Arabia Saudită asupra Aeroportului Internaţional Sanaa din Yemen.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite iau în considerare participarea la atacurile saudite împotriva houthiților în cadrul acestui conflict.

Reamintim că, după atacul sângeros de sâmbătă de la aeroportul din Riad, soldat cu 12 morți și sute de răniți, rebelii Houthi au lansat duminică o alertă majoră, avertizând companiile internaționale și pasagerii să evite complet spațiul aerian și aeroporturile din Arabia Saudită.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Donald Trump vrea să schimbe numele Atlanticului sau Pacificului în „Oceanul Trump”. „Trebuie să avem un ocean și un fluviu, înainte să plec din funcție”
20:48
Donald Trump vrea să schimbe numele Atlanticului sau Pacificului în „Oceanul Trump”. „Trebuie să avem un ocean și un fluviu, înainte să plec din funcție”
VIDEO Imagini apocaliptice în Nepal. O nouă viitură a înghițit zeci de case
20:28
Imagini apocaliptice în Nepal. O nouă viitură a înghițit zeci de case
FLASH NEWS Europarlamentarul Raphaël Glucksmann a fost desemnat candidatul stângii social-democrate la alegerile prezidențiale din Franța, de anul viitor. Cine este politicianul care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen
20:19
Europarlamentarul Raphaël Glucksmann a fost desemnat candidatul stângii social-democrate la alegerile prezidențiale din Franța, de anul viitor. Cine este politicianul care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen
ULTIMA ORĂ Un bărbat suspectat că plănuia un asasinat la adresa premierului polonez, Donald Tusk, a fost arestat. Mesajul oficialului
19:26
Un bărbat suspectat că plănuia un asasinat la adresa premierului polonez, Donald Tusk, a fost arestat. Mesajul oficialului
NEWS ALERT 🚨 Zelenski susține armistițiul energetic anunțat de Trump și așteaptă detaliile oficiale de la Washington
19:22
🚨 Zelenski susține armistițiul energetic anunțat de Trump și așteaptă detaliile oficiale de la Washington
FLASH NEWS O echipă de cercetători internaționali avertizează că războiul nuclear și Inteligența Artificială riscă să ducă la declinul omenirii până în 2100
18:44
O echipă de cercetători internaționali avertizează că războiul nuclear și Inteligența Artificială riscă să ducă la declinul omenirii până în 2100
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Adevarul
Student francez în România, mană cerească pentru universități sau supapă de siguranță pentru sistemul medical francez
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Astronomii raportează primele emisii radio localizate direct pe o exoplanetă. De ce nu provin de la extratereștri
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, nou mesaj pentru susținători: țara noastră trece prin vremuri grele, de mare încercare / pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările
20:46
Călin Georgescu, nou mesaj pentru susținători: țara noastră trece prin vremuri grele, de mare încercare / pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările
VIDEO A 13-a noapte de proteste la Arestul Central. Zeci de oameni scandează: “Și noi suntem Călin Georgescu”/”Zi de zi, aici vom fi”
20:34
A 13-a noapte de proteste la Arestul Central. Zeci de oameni scandează: “Și noi suntem Călin Georgescu”/”Zi de zi, aici vom fi”
VIDEO Poluare masivă cu cenușă în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova
19:45
Poluare masivă cu cenușă în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova
MESAJ Miruță a serbat 10 ani de USR la Pitești. Ce „manifest” a lansat
19:39
Miruță a serbat 10 ani de USR la Pitești. Ce „manifest” a lansat
CONTROVERSĂ Premierul britanic Andy Burnham acuză că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit
19:20
Premierul britanic Andy Burnham acuză că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit
ULTIMA ORĂ Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, implicată într-un accident rutier, produs în Vaslui. O persoană a murit și alte trei au fost rănite. Reacția MAE
19:12
Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, implicată într-un accident rutier, produs în Vaslui. O persoană a murit și alte trei au fost rănite. Reacția MAE

Cele mai noi

Trimite acest link pe