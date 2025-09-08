ATAC armat la o secție de poliție din Turcia. Doi polițiști au fost uciși

Doi polițiști au fost uciși și alți doi au fost răniți în urma unui atac armat produs la o secție de poliție din orașul Izmir, din vestul Turciei.

Atacatorul, un tânăr în vârstă de 16 ani, a fost reținut de autorități, a transmis ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, citat de Reuters.

Oficialul l-a identificat pe adolescentul arestat în urma atacului doar ca fiind E.B. și a adăugat că unul dintre ofițerii răniți se află în stare gravă. Celălalt a suferit răni mai ușoare, a spus el.

Posturile turce de televiziune au publicat imagini de pe camerele de supraveghere care arată un atacator purtând o cagulă neagră și trăgând cu o pușcă spre secția de poliție.

Ulterior, atacatorul a fost împușcat în picior de alți polițiști aflați la fața locului și a fost reținut. Potrivit imaginilor difuzate de presa turcă, în momentul în care a fost împușcat, tânărul striga „Allah akbar” (Dumnezeu este mare, n. red.).

Turcia a fost scena unor atacuri ale militanților kurzi, grupărilor islamiste și organizațiilor de extremă stânga de-a lungul anilor, forțele de securitate și instituțiile statului fiind adesea printre ținte, mai notează sursa citată.

Sursa foto: Shuttertock