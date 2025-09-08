Prima pagină » Știri externe » Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina

Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina

Andrei Văcaru
08 sept. 2025, 14:51, Știri externe
Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina

Kremlinul a transmis luni, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Dimitri Peskov, că nicio sancțiune nu va obliga vreodată Rusia să schimbe cursul războiului din Ucraina.

Avertismentul vine la câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare sancțiuni economice suplimentare împotriva Moscovei, transmite Reuters.

Occidentul a impus mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina, care durează de trei ani și jumătate, și a anexării Peninsulei Crimeea, în 2014, în încercarea de a afecta economia Rusiei și a reduce din sprijinul de care se bucură președintele țării, Vladimir Putin.

Putin spune, însă, că economia rusă, care a crescut mai rapid decât cele ale țărilor G7 și a sfidat previziunile occidentale privind o prăbușire, a rezistat. El a ordonat companiilor și oficialilor să sfideze sancțiunile în toate modurile posibile.

„Nicio sancțiune nu va putea forța Federația Rusă să își schimbe poziția constantă despre care președintele nostru a vorbit în repetate rânduri”, a declarat Peskov luni.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este gata să treacă la o a doua fază de sancționare a Rusiei, sugerând, de asemenea, că va pune presiune economică și pe statele care cumpără petrol rusesc.

Președintele Consiliului UE, Antonio Costa, a declarat că noile sancțiuni ale Uniunii Europene sunt coordonate îndeaproape cu SUA.

Rusia controlează o cincime din Ucraina și a lansat cel mai mare atac aerian de la începutul războiului în acest weekend, incendiind principala clădire guvernamentală din Kiev și ucigând cel puțin patru persoane, au declarat oficiali ucraineni.

Moscova a declarat că a folosit aeronave, drone, rachete și artilerie pentru a ataca fabrici de armament, aerodromuri și infrastructura de transport utilizată de Armata ucraineană, mai arată sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vladimir Putin NEAGĂ că economia Rusiei are probleme, cu toate că specialiștii susțin contrariul

Donald TRUMP vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un/ Anunțul a fost făcut la o discuție cu liderul sud-coreean

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Viktor Orbán toarnă gaz pe foc în Războiul Rece dintre Washington și Bruxelles. „UE este o rață șchioapă”
14:04
Viktor Orbán toarnă gaz pe foc în Războiul Rece dintre Washington și Bruxelles. „UE este o rață șchioapă”
EXTERNE Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat
13:33
Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat
EXTERNE CNN: Franța a devenit neguvernabilă. Țara a intrat în criză, dar lucrurile nu ar fi trebuit să fie așa/Macron va fi supus unor presiuni în creștere
12:42
CNN: Franța a devenit neguvernabilă. Țara a intrat în criză, dar lucrurile nu ar fi trebuit să fie așa/Macron va fi supus unor presiuni în creștere
EXTERNE TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
11:42
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
UPDATE ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
11:29
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
EXTERNE OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
10:36
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiști: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Când vor avea elevii prima vacanță din anul școlar 2025-2026. E programată în mai puțin de 2 luni
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Elena Udrea trăiește cele mai fericite clipe. A postat imaginea care a topit inimile tuturor: După 3 ani, rugăciunile mi-au fost ascultate
Evz.ro
Vremea se strică în toată țara. Urmează frig și ploi abundente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
O tragedie cu un final dureros. Ce au găsit lângă trupul biciclistului spulberat de o mașină a schimbat anchetatorii la față. Ultimele secunde ale victimei, rescrise de un detaliu cutremurător descoperit la fața locului. Trecătorii s-au oprit în tăcere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Trucul care ne-ar putea ajuta să găsim mai ușor viață pe alte planete
DOCUMENT Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”
14:52
Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”
ACTUALITATE Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii
14:44
Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii
EDUCAȚIE Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii
14:27
Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii
ACTUALITATE Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”
14:22
Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”
EDUCAȚIE Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere
14:11
Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere
ACTUALITATE Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”
14:01
Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”