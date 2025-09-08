Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina

Kremlinul a transmis luni, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Dimitri Peskov, că nicio sancțiune nu va obliga vreodată Rusia să schimbe cursul războiului din Ucraina.

Avertismentul vine la câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare sancțiuni economice suplimentare împotriva Moscovei, transmite Reuters.

Occidentul a impus mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina, care durează de trei ani și jumătate, și a anexării Peninsulei Crimeea, în 2014, în încercarea de a afecta economia Rusiei și a reduce din sprijinul de care se bucură președintele țării, Vladimir Putin.

Putin spune, însă, că economia rusă, care a crescut mai rapid decât cele ale țărilor G7 și a sfidat previziunile occidentale privind o prăbușire, a rezistat. El a ordonat companiilor și oficialilor să sfideze sancțiunile în toate modurile posibile.

„Nicio sancțiune nu va putea forța Federația Rusă să își schimbe poziția constantă despre care președintele nostru a vorbit în repetate rânduri”, a declarat Peskov luni.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este gata să treacă la o a doua fază de sancționare a Rusiei, sugerând, de asemenea, că va pune presiune economică și pe statele care cumpără petrol rusesc.

Președintele Consiliului UE, Antonio Costa, a declarat că noile sancțiuni ale Uniunii Europene sunt coordonate îndeaproape cu SUA.

Rusia controlează o cincime din Ucraina și a lansat cel mai mare atac aerian de la începutul războiului în acest weekend, incendiind principala clădire guvernamentală din Kiev și ucigând cel puțin patru persoane, au declarat oficiali ucraineni.

Moscova a declarat că a folosit aeronave, drone, rachete și artilerie pentru a ataca fabrici de armament, aerodromuri și infrastructura de transport utilizată de Armata ucraineană, mai arată sursa citată.

Sursa foto: Profimedia