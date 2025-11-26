▪️Poliția a reținut un suspect. Autoritățile presupun că trăgătorul a acționat singur;
▪️Șeful FBI a declarat că cei doi militari răniți în Washington sunt în stare gravă;
▪️Vance a spus că autoritățile încă nu au stabilit motivele făptuitorului;
▪️Serviciul Secret al SUA nu vede în prezent semne că atacul a fost îndreptată direct împotriva Casei Albe;
▪️Trump a fost informat despre incident în timp ce se afla în reședința sa Mar-a-Lago, a raportat Reuters;
▪️Trump a declarat că persoana care a tras în membrii Gărzii Naționale este grav rănită. Președintele SUA l-a numit „animal” și a promis că va suporta o pedeapsă severă;
▪️Aeroportul Ronald Reagan din Washington a suspendat decolările aeronavelor.
▪️Nu se cunosc motivele atacului și nici identitatea atacatorului. Autoritățile numesc tragedia „un atac țintit”, direct îndreptat împotriva militarilor Gărzii Naționale.
▪️Încă 500 de militari ai Gărzii Naționale sosesc la Washington DC în urma atacului armat.
Cei doi soldați ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe nu au murit, dar ambii se află în stare critică, a declarat șeful FBI, contrazicând informațiile oficiale precedente.
„Pentru că este vorba de un atac asupra unui ofițer federal, acest incident va fi tratat ca o infracțiune federală. FBI va conduce ancheta. Președintele Trump a fost informat, iar noi am luat legătura cu Casa Albă”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, aflat la fața locului.
Autoritățile americane vorbesc de un atac țintit asupra gărzilor naționale.
Jeff Carroll, adjunctul șefului poliției metropolitane din Washington a declarat:
„Suspectul a apărut după colț, a ridicat arma și a tras asupra membrilor Gărzii Naționale.
Alți membri ai Gărzii aflați în zonă au reușit să-l imobilizeze pe suspect și să-l aresteze.
Nu există indicii privind existența altor suspecți în acest caz. Suspectul transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
„Încă investigăm cine anume a împușcat persoana respectivă [suspectul].”
Suspectul s-a apropiat de militarii Gărzii Naționale, aparent cu intenția de a-i viza, trăgând mai întâi asupra unuia dintre ofițeri care se afla la doar câțiva metri distanță, potrivit trei surse din cadrul forțelor de ordine, citate de CNN.
Una dintre surse a declarat că suspectul a tras apoi asupra celuilalt militar, care a încercat să se adăpostească în spatele unui adăpost de stație de autobuz.
Sursa a declarat că suspectul nu cooperează cu anchetatorii și că nu avea asupra sa niciun act de identitate în momentul arestării.
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Trump a solicitat trimiterea a 500 de soldați suplimentari în Washington D.C. după incidentul armat.
Directorul FBI, Kash Patel, este acum la fața locului unde trupele Gărzii Naționale au fost împușcate în apropierea Casei Albe.
Peste 2.000 de soldați ai Gărzii Naționale s-au desfășurat la Washington în august, după ce președintele Trump a preluat controlul federal asupra poliției orașului și a mobilizat trupele, într-o acțiune pe care a descris-o drept o represiune împotriva criminalității.
De atunci, trupele au patrulat stațiile de metrou și zonele turistice și au strâns gunoiul din jurul National Mall.
Cei doi soldați uciși miercuri erau membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, a declarat guvernatorul Patrick Morrisey din Virginia de Vest într-un comunicat.
Trupele desfășurate în Washington provin chiar din oraș, dar și din state precum Virginia de Vest, Alabama, Louisiana, Mississippi, Ohio, Carolina de Sud și Georgia.
Săptămâna trecută, un judecător federal din Washington a blocat temporar administrația să mențină trupele în oraș, constatând că orașul are șanse să aibă succes în argumentarea faptului că desfășurarea a fost ilegală.
Judecătoarea Jia M. Cobb de la Curtea Federală și-a suspendat decizia timp de trei săptămâni pentru a-i permite administrației să retragă trupele, precum și să-și conteste decizia.
ULTIMA ORĂ: Vicepreședintele Vance tocmai și-a încheiat discursul la Ft Campbell și le-a cerut trupelor să se roage pentru soldații Gărzii Naționale căzuți în Washington D.C.
„Aceasta este o reamintire a faptului că SOLDATII noștri sunt sabia și scutul Statelor Unite ale Americii.”
Cei doi ofițeri ai Gărzii Naționale au muri după ce au fost împușcați în cap de un atacator, și acesta aflat internat în stare gravă la spital.
„Doi soldați din Garda Națională a Virginiei de Vest au murit din cauza rănilor suferite în timpul atacului armat fatal de astăzi, care a avut loc în apropierea Casei Albe din Washington DC”, a declarat guvernatorul Patrick Morrisey.
Un suspect a fost reținut, a anunțat Poliția Metropolitană din Washington DC.
„Locul faptei este securizat. Un suspect se află în custodie”, a postat departamentul pe X, conform BBC si ABC News.
Suspectul a fost neutralizat și este transportat la spital cu o ambulanță, aflându-se în stare gravă.
Patrick Morrisey, guvernatorul statului Virginia de Vest, a declarat într-un comunicat că cei doi soldați împușcați erau membri ai Gărzii Naționale ai statului respectiv.
Directorul FBI, Kash Patel, a fost la fața locului unde trupele Gărzii Naționale au fost împușcate în apropierea Casei Albe
Trei victime ale împușcăturilor au fost transportate la centre de traumatologie, a declarat Vito Maggiolo, purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din Washington.
„Animalul care i-a împușcat pe cei doi membri ai Gărzii Naționale, ambii fiind grav răniți și acum în două spitale separate, este și el grav rănit, dar, indiferent de situație, va plăti un preț foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Națională și toți militarii și forțele de ordine. Aceștia sunt cu adevărat oameni minunați. Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, și toți cei asociați cu Biroul Președinției, sunt alături de voi!”.
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale care a fost împușcat în cap:
„Casa Albă este conștientă și monitorizează activ această situație tragică. Președintele a fost informat”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Președintele Trump se află în Florida.
Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, a confirmat că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați.
Un membru al Gărzii Naționale a fost împușcat în apropierea Casei Albe miercuri după-amiază, a declarat un oficial al forțelor de ordine.
O mulțime de alți ofițeri ai forțelor de ordine au fost văzuți adunați în fața intrării în Hotelul Club Quarters, la colțul străzilor 17th și I NW, care se află chiar la nord-vest de Casa Albă. Poliția locală a izolat mai multe blocuri de pe strada 17th NW și zona înconjurătoare.
Zeci de echipe de intervenție de urgență și vehicule de poliție s-au adunat la colțul locului împușcăturilor, informează New York Times.
Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că unul dintre suspecți este în arest.
Sursa Foto: Shutterstock
Autorul recomandă:Asasinarea activistului politic Charlie Kirk