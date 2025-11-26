Prima pagină » Știri externe » Atac armat lângă Casă Albă: 2 membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Trump, furios: „animalul care a făcut asta va plăti un preț mare”

🚨 Atac armat lângă Casă Albă: 2 membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Trump, furios: „animalul care a făcut asta va plăti un preț mare”

26 nov. 2025, 22:03, Știri externe
Actualizări
00:30

UPDATE. Noi imagini cu intervenția forțelor de ordine americane pentru a salva militarii Gărzii Naționale împușcați

00:15

UPDATE: Ce se știe despre atacul armat din Washington în care au fost împușcați doi militari ai Gărzii Naționale a SUA

▪️Poliția a reținut un suspect. Autoritățile presupun că trăgătorul a acționat singur;

▪️Șeful FBI a declarat că cei doi militari răniți în Washington sunt în stare gravă;

▪️Vance a spus că autoritățile încă nu au stabilit motivele făptuitorului;

▪️Serviciul Secret al SUA nu vede în prezent semne că atacul a fost îndreptată direct împotriva Casei Albe;

▪️Trump a fost informat despre incident în timp ce se afla în reședința sa Mar-a-Lago, a raportat Reuters;

▪️Trump a declarat că persoana care a tras în membrii Gărzii Naționale este grav rănită. Președintele SUA l-a numit „animal” și a promis că va suporta o pedeapsă severă;

▪️Aeroportul Ronald Reagan din Washington a suspendat decolările aeronavelor.

▪️Nu se cunosc motivele atacului și nici identitatea atacatorului. Autoritățile numesc tragedia „un atac țintit”, direct îndreptat împotriva militarilor Gărzii Naționale.

▪️Încă 500 de militari ai Gărzii Naționale sosesc la Washington DC în urma atacului armat.

Atacatorul, potrivit presei SUA.

 

Unul dintre militarii Gărzii Naționale a fost împușcat în cap

00:08

UPDATE. Momentul când un militar al Gărzii Naționale este transportat de urgență la spital

00:02

UPDATE. Șeful FBI contrazice informațiile oficiale. Militarii Gărzii Naționale NU au murit, dar se află în stare critică

Cei doi soldați ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe nu au murit, dar ambii se află în stare critică, a declarat șeful FBI, contrazicând informațiile oficiale precedente.

23:47

UPDATE. Kash Patel: FBI preia ancheta. Nu se cunoaște motivul atacului. Nu mai există alți suspecți. Atacatorul nu a fost încă identificat. Nu se știe nici cine a tras asupra atacatorului

„Pentru că este vorba de un atac asupra unui ofițer federal, acest incident va fi tratat ca o infracțiune federală. FBI va conduce ancheta. Președintele Trump a fost informat, iar noi am luat legătura cu Casa Albă”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, aflat la fața locului.

Autoritățile americane vorbesc de un atac țintit asupra gărzilor naționale.

Jeff Carroll, adjunctul șefului poliției metropolitane din Washington a declarat:

„Suspectul a apărut după colț, a ridicat arma și a tras asupra membrilor Gărzii Naționale.

Alți membri ai Gărzii aflați în zonă au reușit să-l imobilizeze pe suspect și să-l aresteze.

Nu există indicii privind existența altor suspecți în acest caz. Suspectul transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

„Încă investigăm cine anume a împușcat persoana respectivă [suspectul].”

23:42

UPDATE. Cum s-a desfășurat atacul în care doi militari ai Gărzii Naționale au fost împușcați în cap

Suspectul s-a apropiat de militarii Gărzii Naționale, aparent cu intenția de a-i viza, trăgând mai întâi asupra unuia dintre ofițeri care se afla la doar câțiva metri distanță, potrivit trei surse din cadrul forțelor de ordine, citate de CNN.

Una dintre surse a declarat că suspectul a tras apoi asupra celuilalt militar, care a încercat să se adăpostească în spatele unui adăpost de stație de autobuz.

Sursa a declarat că suspectul nu cooperează cu anchetatorii și că nu avea asupra sa niciun act de identitate în momentul arestării.

23:35

UPDATE. Încă 500 de soldați suplimentari în Washington DC.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Trump a solicitat trimiterea a 500 de soldați suplimentari în Washington D.C. după incidentul armat.

23:34

UPDATE. Noi imagini cu intervenția de la tragedia de lângă Casa Albă

23:29

UPDATE. Directorul FBI, Kash Patel, este acum la fața locului

Directorul FBI, Kash Patel, este acum la fața locului unde trupele Gărzii Naționale au fost împușcate în apropierea Casei Albe.

23:28

UPDATE: Ce caută Gărzile Naționale la Washington DC

Peste 2.000 de soldați ai Gărzii Naționale s-au desfășurat la Washington în august, după ce președintele Trump a preluat controlul federal asupra poliției orașului și a mobilizat trupele, într-o acțiune pe care a descris-o drept o represiune împotriva criminalității.

De atunci, trupele au patrulat stațiile de metrou și zonele turistice și au strâns gunoiul din jurul National Mall.

Cei doi soldați uciși miercuri erau membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, a declarat guvernatorul Patrick Morrisey din Virginia de Vest într-un comunicat.

Trupele desfășurate în Washington provin chiar din oraș, dar și din state precum Virginia de Vest, Alabama, Louisiana, Mississippi, Ohio, Carolina de Sud și Georgia.

Săptămâna trecută, un judecător federal din Washington a blocat temporar administrația să mențină trupele în oraș, constatând că orașul are șanse să aibă succes în argumentarea faptului că desfășurarea a fost ilegală.

Judecătoarea Jia M. Cobb de la Curtea Federală și-a suspendat decizia timp de trei săptămâni pentru a-i permite administrației să retragă trupele, precum și să-și conteste decizia.

23:22

UPDATE: Reacția lui JD Vance

ULTIMA ORĂ: Vicepreședintele Vance tocmai și-a încheiat discursul la Ft Campbell și le-a cerut trupelor să se roage pentru soldații Gărzii Naționale căzuți în Washington D.C.

„Aceasta este o reamintire a faptului că SOLDATII noștri sunt sabia și scutul Statelor Unite ale Americii.”

22:55

UPDATE: Ambii ofițeri ai Gărzii Naționale împușcați au murit

Cei doi ofițeri ai Gărzii Naționale au muri după ce au fost împușcați în cap de un atacator, și acesta aflat internat în stare gravă la spital.

„Doi soldați din Garda Națională a Virginiei de Vest au murit din cauza rănilor suferite în timpul atacului armat fatal de astăzi, care a avut loc în apropierea Casei Albe din Washington DC”, a declarat guvernatorul Patrick Morrisey.

22:44

UPDATE: Suspectul a fost neutralizat și reținut

Un suspect a fost reținut, a anunțat Poliția Metropolitană din Washington DC.

„Locul faptei este securizat. Un suspect se află în custodie”, a postat departamentul pe X, conform BBC si ABC News.

Suspectul a fost neutralizat și este transportat la spital cu o ambulanță, aflându-se în stare gravă.

22:44

UPDATE: De unde proveneau militarii împușcați

Patrick Morrisey, guvernatorul statului Virginia de Vest, a declarat într-un comunicat că cei doi soldați împușcați erau membri ai Gărzii Naționale ai statului respectiv.

23:24

UPDATE: Ce caută Gărzile Naționale în Washington DC?

Directorul FBI, Kash Patel, a fost la fața locului unde trupele Gărzii Naționale au fost împușcate în apropierea Casei Albe

23:25

UPDATE: Șeful FBI se află la fața locului

22:42

UPDATE: Bilanțul a ajuns la trei victime

Trei victime ale împușcăturilor au fost transportate la centre de traumatologie, a declarat Vito Maggiolo, purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din Washington.

22:38

UPDATE: Reacția lui Donald Trump

„Animalul care i-a împușcat pe cei doi membri ai Gărzii Naționale, ambii fiind grav răniți și acum în două spitale separate, este și el grav rănit, dar, indiferent de situație, va plăti un preț foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Națională și toți militarii și forțele de ordine. Aceștia sunt cu adevărat oameni minunați. Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, și toți cei asociați cu Biroul Președinției, sunt alături de voi!”.

22:32

UPDATE - Imagine cu una dintre victime

Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale care a fost împușcat în cap:

22:13

UPDATE: Reacția Casei Albe

„Casa Albă este conștientă și monitorizează activ această situație tragică. Președintele a fost informat”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Președintele Trump se află în Florida.

22:13

UPDATE: Mesaj din partea secretarului pentru Securitate Internă

Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, a confirmat că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați.

Un membru al Gărzii Naționale a fost împușcat în apropierea Casei Albe miercuri după-amiază, a declarat un oficial al forțelor de ordine.

O mulțime de alți ofițeri ai forțelor de ordine au fost văzuți adunați în fața intrării în Hotelul Club Quarters, la colțul străzilor 17th și I NW, care se află chiar la nord-vest de Casa Albă. Poliția locală a izolat mai multe blocuri de pe strada 17th NW și zona înconjurătoare.

Zeci de echipe de intervenție de urgență și vehicule de poliție s-au adunat la colțul locului împușcăturilor, informează New York  Times. 

Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că unul dintre suspecți este în arest.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:Asasinarea activistului politic Charlie Kirk  

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți
00:04
🚨 Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți
EXTERNE Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite. Atracția principală, macabră
23:00
Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite. Atracția principală, macabră
JUSTIȚIE Gigantul chinez AliExpress elimină toate păpușile sexuale de pe stoc după ce au fost depistate produse necorespunzătoare scoase la vânzare
21:47
Gigantul chinez AliExpress elimină toate păpușile sexuale de pe stoc după ce au fost depistate produse necorespunzătoare scoase la vânzare
EXTERNE Nigeria a declarat stare de urgență națională în urma răpirilor în masă
20:54
Nigeria a declarat stare de urgență națională în urma răpirilor în masă
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025
20:03
🚨 Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025
DIGITALIZARE Compania OpenAI nu se consideră „răspunzătoare” pentru moartea unui adolescent după ce acesta a discutat timp de câteva luni despre suicid cu ChatGPT
19:55
Compania OpenAI nu se consideră „răspunzătoare” pentru moartea unui adolescent după ce acesta a discutat timp de câteva luni despre suicid cu ChatGPT
Mediafax
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Cancan.ro
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Mediafax
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Cancan.ro
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui 'infarct care i-a fost fatal'
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Chris Froome a urcat din nou pe bicicletă după accidentul din vară
SPORT Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”
23:30
Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Am fost prin BUCUREȘTI și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo”
23:30
Gigi Nețoiu: „Am fost prin BUCUREȘTI și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC”
23:00
Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC”
ECONOMIE Stocurile de gaze au scăzut dramatic în UE, față de anul trecut. Care este situația României
22:57
Stocurile de gaze au scăzut dramatic în UE, față de anul trecut. Care este situația României
ULTIMA ORĂ Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul
22:25
Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul