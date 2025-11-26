23:28

Peste 2.000 de soldați ai Gărzii Naționale s-au desfășurat la Washington în august, după ce președintele Trump a preluat controlul federal asupra poliției orașului și a mobilizat trupele, într-o acțiune pe care a descris-o drept o represiune împotriva criminalității.

De atunci, trupele au patrulat stațiile de metrou și zonele turistice și au strâns gunoiul din jurul National Mall.

Cei doi soldați uciși miercuri erau membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, a declarat guvernatorul Patrick Morrisey din Virginia de Vest într-un comunicat.

Trupele desfășurate în Washington provin chiar din oraș, dar și din state precum Virginia de Vest, Alabama, Louisiana, Mississippi, Ohio, Carolina de Sud și Georgia.

Săptămâna trecută, un judecător federal din Washington a blocat temporar administrația să mențină trupele în oraș, constatând că orașul are șanse să aibă succes în argumentarea faptului că desfășurarea a fost ilegală.

Judecătoarea Jia M. Cobb de la Curtea Federală și-a suspendat decizia timp de trei săptămâni pentru a-i permite administrației să retragă trupele, precum și să-și conteste decizia.