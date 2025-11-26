Prima pagină » Știri externe » Atac armat lângă Casă Albă: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Trump, furios: „animalul care i-a împușcat va plăti un preț foarte mare”

🚨 Atac armat lângă Casă Albă: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Trump, furios: „animalul care i-a împușcat va plăti un preț foarte mare”

26 nov. 2025, 22:03, Știri externe
Actualizări
22:42

UPDATE: Bilanțul a ajuns la trei victime

Trei victime ale împușcăturilor au fost transportate la centre de traumatologie, a declarat Vito Maggiolo, purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din Washington.

22:38

UPDATE: Reacția lui Donald Trump

„Animalul care i-a împușcat pe cei doi membri ai Gărzii Naționale, ambii fiind grav răniți și acum în două spitale separate, este și el grav rănit, dar, indiferent de situație, va plăti un preț foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Națională și toți militarii și forțele de ordine. Aceștia sunt cu adevărat oameni minunați. Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, și toți cei asociați cu Biroul Președinției, sunt alături de voi!”.

22:32

UPDATE - Imagine cu una dintre victime

Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale care a fost împușcat în cap:

22:13

UPDATE: Reacția Casei Albe

„Casa Albă este conștientă și monitorizează activ această situație tragică. Președintele a fost informat”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Președintele Trump se află în Florida.

22:13

UPDATE: Mesaj din partea secretarului pentru Securitate Internă

Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, a confirmat că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați.

Un membru al Gărzii Naționale a fost împușcat în apropierea Casei Albe miercuri după-amiază, a declarat un oficial al forțelor de ordine.

O mulțime de alți ofițeri ai forțelor de ordine au fost văzuți adunați în fața intrării în Hotelul Club Quarters, la colțul străzilor 17th și I NW, care se află chiar la nord-vest de Casa Albă. Poliția locală a izolat mai multe blocuri de pe strada 17th NW și zona înconjurătoare.

Zeci de echipe de intervenție de urgență și vehicule de poliție s-au adunat la colțul locului împușcăturilor, informează New York  Times. 

Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că unul dintre suspecti este în arest.

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto: Shutterstock

