Atac de amploare asupra Iranului: un depozit de muniție a fost aruncat în aer de forțele SUA-Israel

Forțele israeliene și americane a lovit, în acest weekend, o bază aeriană iraniană, provocând o explozie uriașă care a aruncat în aer un depozit de muniție. Se pare că atacul a avut loc sâmbătă la baza aeriană Vahdati din orașul Dezful, situat în vestul Iranului, în provincia Khuzestan.

Imaginile video arată un nor uriaș de fum ridicându-se deasupra orașului în urma exploziei.

Apoi se vede o a doua minge de foc care se ridică în formă de ciupercă spre cer, urmată de un val de șoc care l-a determinat pe cel care filma să se arunce la pământ pentru a se adăposti.

Acest incident survine în contextul în care ministrul israelian al Apărării a promis că atacurile asupra Iranului vor „crește semnificativ” în zilele următoare, iar SUA au declarat că au lovit peste 8.000 de ținte militare de la începutul conflictului.

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a declarat că armata americană a lovit până acum peste 8.000 de ținte militare, inclusiv 130 de nave iraniene, în ultimele trei săptămâni.

Duminică, tensiunile din Orientul Mijlociu au intrat într-o fază critică, după ce Donald Trump a transmis că Iranul are la dispoziție 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

În mesajul transmis pe platforma Truth Social, Trump a transmis că, în cazul în care Iranul nu permite reluarea traficului maritim fără condiții, SUA sunt pregătite să lovească infrastructura energetică, începând cu cele mai importante obiective.

„Dacă Iranul nu deschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore de la acest moment exact, Statele Unite ale Americii vor lovi și vor distruge complet diversele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare”, a scris Donald Trump.

