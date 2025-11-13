Editorial POLITICO: Cea mai dură iarnă de la începutul războiului. Trei provocări critice pentru Ucraina

Această iarnă se anunță a fi cea mai periculoasă de la începutul războiului din Ucraina, cel puțin de la primele luni ale invaziei, acum aproape patru ani, când coloanele blindate rusești se apropiau de Kiev, arată publicația Politico într-un editorial semnat de Jamie Dettmer.

Cea mai mare întrebare din această iarnă este dacă Ucraina poate supraviețui fără a accepta un tratat de pace dezavantajos pentru ea, scrie Dettmer. Potrivit acestuia, în 2022, situația a fost salvată de rezistența ucraineană, de 2.000 de rachete antitanc furnizate de Marea Britanie cu doar câteva săptămâni înainte de invazie și incompetența tactică a Rusiei au salvat situația, alături de refuzul sfidător al președintelui Volodimir Zelenskii de a accepta oferta americanilor de evacuare.

Acum, potrivit autorului, curajul s-ar putea să nu fie suficient pentru Ucraina, pentru că soarta sa nu depinde doar de ea însăși; multe vor fi decise de aliații occidentali.

Dettmer a identificat trei provocări critice cu care se confruntă Ucraina în ajunul iernii.

Criza financiară

Autorul scrie că Ucraina ar putea rămâne fără bani încă din februarie 2026 dacă Belgia nu își ridică blocajul față de planul Uniunii Europene de a acorda Kievului 140 de miliarde de euro sub formă de „împrumut pentru reparații” garantat cu active blocate ale Băncii Centrale a Rusiei, aflate într-un depozit de titluri de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

„Fără acest împrumut, UE va avea mari dificultăți în a găsi resursele necesare de care Ucraina are nevoie, mai ales acum, după ce SUA au întrerupt sprijinul financiar sub președinția lui Donald Trump. Este puțin probabil ca statele membre să accepte împrumuturi de pe piață. Guvernele cu finanțe limitate nu sunt interesate de ideea de a plăti dobânzi”, se arată în articol.

Problemele de pe front

A doua provocare pentru Ucraina o reprezintă problemele de pe front. Dettmer a reamintit că Rusia este în prezent aproape de a ocupa orașul Pokrovsk, un nod cheie de transport. Căderea orașului ar deschide o nouă etapă în lupta pentru Donețk, oferindu-le rușilor un avantaj strategic pentru a cuceri restul de 25% din regiune, precum și ar deschide calea Rusiei către Kramatorsk și Sloviansk.

Potrivit lui Dettmer, bătălia pentru Pokrovsk a scos încă o dată în evidență lipsa acută de resurse umane din armata ucraineană, deoarece Rusia are un avantaj numeric de 10 la 1.

Războiul energetic

O altă provocare pentru Ucraina este războiul energetic, notează publicația. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din acest an sunt mai masive ca niciodată, iar apărarea aeriană a Ucrainei nu are capacitatea de a le contracara. Kremlinul vizează acum nu doar rețeaua electrică, ci și infrastructura de gaze – sursa de căldură pentru 60% dintre ucraineni.

„Într-o singură săptămână din octombrie, trei atacuri succesive au vizat instalațiile de gaze din regiunile Harkov, Sumî și Cernihiv. Amploarea acestei probleme a devenit evidentă weekendul trecut, după un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care a cufundat o parte semnificativă a țării în frig și întuneric”, a remarcat autorul.

