În luna februarie a anului 2022, atunci când coloanele blindate ale Rusiei se apropiau de Kiev, rezistența Ucrainei, cele 2.000 de rachete antitanc furnizate de Marea Britanie cu doar câteva săptămâni înainte de invazie, dar și incompetența tactică a Rusiei au salvat situația – alături de refuzul sfidător al președintelui Volodimir Zelenski la o ofertă americană de a-l evacua.

Acum, notează Jamie Dettmer î ntr -o analiz ă publicată de POLITICO eroismul și improvizația , Ucraina se confruntă cu o altă iarnă dificilă – una pe cares-ar putea să nu o poată depăși.

Acest lucru se datorează, în parte, faptului c soarta Ucrainei nu va fi în întregime în mâinile sale.

Multe vor depinde de alia ții occidentali, ucrainenii se lupt în timp ce ă de-a lungul săptăm ânilor și lunilor geroase pentru a face față a trei provocări uriașe.

„ Ucraina se va confrunta cu o criză de finanțare ”

În primul rând, notează Jamie Dettmer în analiza publicată de POLITICO, Ucraina se va confrunta cu o criză de finanțare pe măsură ce 2025 se transformă în 2026.

Ucraina este pe cale să rămână fără numerar în luna februarie, cu excepția cazului în care Belgia își ridică blocajul asupra unui plan îndrăzneț de a emite un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații, utilizând active imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei, deținute într-un depozitar de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

„Schema propusă ar prevedea ca UE să schimbe activele rusești cu obligațiuni AAA cu cupon zero, numerarul urmând să meargă la Kiev. Ucraina ar trebui să ramburseze suma doar în cazul în care Moscova este de acord să plătească reparațiile de război către Kiev.

Îns ă, pe măsură ce se apropie de un summit UE decisiv, luna viitoare, există puține semne că impasul dintre oficialii UE și guvernul belgian, care este îngrijorat de reclama țiile legale împotriva sa și de represaliile Rusiei, va fi depășit .

Iar problema a fost complicată doar de anunțul făcut săptăm âna trecut ă de către premierul slovac Robert Fico, potrivit căruia se va opune și el utilizării activelor rusești înghe țate pentru finanțarea cheltuielilor de apărare ale Ucrainei.

Fără împrumutul pentru repara ții, UE va avea dificultăți în a ob ține finanțarea de care Ucraina are nevoie, ceea ce este și mai urgent acum, de c ând sprijinul financiar al SUA a fost întrerupt în timpul mandatului pre ședintelui Donald Trump.

Fără împrumutul pentru reparații, pare foarte puțin probabil ca țările membre să fie de acord să împrumute fondurile de pe piață. Guvernele cu probleme de lichiditate nu sunt încântate de ideea de a fi responsabile pentru plata dobânzilor”, explică editorialistul POLITICO în analiza sa.

„Acest lucru le cauzează ucrainenilor probleme enorme ”

Asta ar putea lăsa o „coaliție a celor dispuși” să încerce să strângă fonduri pe fondul tulburărilor politice de la Kiev și al unui val de proteste tot mai mare față de acuzațiile de corupție.

„Săptămâna aceasta, un fost asociat de afaceri al lui Zelenski a fugit din țară, în timp ce anchetatorii independenți de corupție l-au acuzat pe el și pe alte șase persoane de o schemă ilegală de control al unor întreprinderi de stat cheie, inclusiv Energoatom, agenția ucraineană pentru energie nucleară.

Corupția în achizițiile publice din domeniul apărării este, de asemenea, în vizorul anchetatorilor și – potrivit unor persoane apropiate anchete – care au cerut să își păstreze anonimatul, în curând vor avea loc mai multe raiduri la Ministerul Apărării din Ucraina, ca parte a unei anchete privind contractele de achiziții publice umflate.

«Toate acestea sunt într -un moment foarte nepotrivit, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul trebuie s ă decidă asupra unei finanțări suplimentare pentru Kiev» , a declarat pentru POLITICO un consilier extern al guvernului ucrainean.

« Acest lucru le cauzeaz ă ucrainenilor probleme enorme în ceea ce prive ște convingerea aliaților occidentali să continue finanțarea. Și este muniție pentru cei din grupul MAGA și cei din Europa Centrală, de exemplu maghiarii, care spun: «De ce facem asta?»

Un fost oficial ucrainean, căruia i s-a acordat protecția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile, a declarat că se așteaptă ca finanțarea și armele occidentale să continue, deoarece Ucraina este «prea mare pentru a da faliment».

Însă Bruxelles-ul își va comunica foarte clar nemulțumirea în culise și va lega mai strâns finanțarea unor proiecte viitoare de reforme”, mai scrie Jamie Dettmer.

„Pierderea orașului Pokrovsk ar declanșa o nouă etapă în bătălia pentru Donețk ”

A doua problemă este pe câmpul de luptă, acolo unde Ucraina se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea forțelor rusești și este pe punctul de a pierde orașul Pokrovsk, un important centru logistic și de transport unde luptele fac ravagii de mai bine de un an.

„Pierderea orașului Pokrovsk ar declanșa o nouă etapă în bătălia pentru Donețk și le-ar oferi rușilor o mai mare libertate de acțiune în încercarea de a cuceri cele 25% din regiune. I-ar plasa pe comandanții ruși într-o poziție mai puternică pentru a amenința orașele Kramatorsk și Sloviansk, care au o importanță strategică.

Ceea ce sporește îngrijorările este faptul că, în bătălia pentru Pokrovsk, comandanții ucraineni ar fi putut fi depășiți tactic, fiind păcăliți de o viclenie rusească în august, când au fost aparent trași pe sfoară printr-o ofensivă rusească asupra orașului vecin Dobropillia.

«Rușii i-au distras pe generalii noștri cu o străpungere la Dobropillia, apoi au folosit-o pentru a străpunge frontul la Pokrovsk», a declarat Mariana Bezuhla, parlamentar care îl critică vehement pe comandantului Forțelor Armate Ucrainene, generalul Oleksandr Syrskyi.

Bezuhla – fost vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională și apărare – nu este singura care crede că liderii militari ucraineni au făcut erori tactice la Pokrovsk, inclusiv devierea întăririlor către Dobropillia, într-un moment cheie.

Acum există îngrijorări că rușii încearcă să profite de acțiunea de ariergardă a Ucrainei la Pokrovsk prin incursiuni în regiunea Dnipropetrovsk din sud și în Zaporijia .

«În ciuda eroismului și modernității multor oameni din Forțele Armate ale Ucrainei, sistemul decizional al armatei ucrainene pur și simplu nu poate ține pasul și este manipulat într-un cadru stabilit de inamic»”, a adăugat Bezuhla”, continuă Jamie Dettmer.

U crainenii nu au apărarea aeriană necesară pentru a face față atacurilor rusești

Bătălia pentru Pokrovsk a scos din nou în evidență deficitul sever de soldați al Ucrainei. În unele secțiuni ale liniei frontului, Rusia se bucură de un avantaj de 10 la 1 în ceea ce privește numărul de combatanți.

În zonele rurale, aceasta nu este o problemă, deoarece dronele și sistemele controlate de la distanță domină câmpul de luptă. Dar atunci când angajamentele implică lupte corp la corp în mediul urban, cum ar fi în Pokrovsk, rușii au un avantaj.

„Pe lângă îngrijorările legate de finanțare și de ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă, există a treia mare provocare a iernii – războiul energetic.

În iernile trecute, ucrainenii s-au concentrat pe men ținerea luminilor aprinse, în timp ce atacurile aeriene ruse ști le-au afectat continuu rețeaua electrică , parte a strategiei Kremlinului de a-l recruta pe « Generalul Iarn ă» pentru a epuiza spiritul înc ăpăț ânat de rezisten ță al ucrainenilor.

Datorită improvizației și ingeniozității inginerești ucrainene în repararea sistemului avariat, precum și a importurilor de energie din Europa, luminile au rămas în mare parte aprinse – de și cu pene de curent și întreruperi continue, printre cele mai grave din octombrie 2022.

De data aceasta însă, atacurile rusești sunt de o amploare mult mai mare, iar ucrainenii nu au apărarea aeriană necesară pentru a face față și nici nu este probabil să o obțină în curând.

În plus, Rusia și-a ajustat tacticile, vizând nu doar rețeaua electrică, ci și infrastructura de gaze naturale a Ucrainei. Șaizeci la sută dintre ucraineni se bazează pe gaze naturale pentru a-și încălzi locuințele”, mai scrie editorialistul POLITICO.

„ Frig și î ntuneric”

Cu iarna la doar o lună distanță, Ucraina ar putea pierde o treime din capacitatea sa de producție de gaze naturale, posibil chiar mai mult.

La începutul lunii octombrie, Bloomberg a transmis că 60% din capacitatea de producție internă a fost scoasă din funcțiune în urma grevelor asupra instalațiilor din Poltava și Harkov, principalele regiuni de extracție a gazelor din Ucraina. Autoritățile au susținut, ulterior, că reparațiile au restaurat jumătate din ceea ce se pierduse.

„Însă atacurile au venit de nenumărate ori de atunci, în ceea ce Sergii Koretskyi, președintele Naftogaz, compania națională de petrol și gaze deținută de stat, a numit «acte de terorism».

Într -o singur ă săptăm ân ă de octombrie, o serie de trei atacuri rusești au vizat instalații de extracție a gazelor din regiunile Harkov, Sumy și Chernihiv.

Amploarea provocării a fost evidențiată în weekend, odat ă cu înc ă un atac masiv asupra infrastructurii energetice și de gaze a Ucrainei, care a aruncat o mare parte a țării în frig și întuneric.

Fostul ministru al Energiei, Olga Bohuslavets, a avertizat: «Este deja clar că această iarnă va fi mult mai grea decât toate cele anterioare».

Într-adevăr, va fi o iarnă grea pentru Ucraina. Marea întrebare este dacă țara va ieși suficient de bine pentru a rezista unui acord de pace prost impus”, încheie Jamie Dettmer.

RECOMANDAREA AUTORULUI: