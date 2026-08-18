Atac masiv cu peste 600 de drone asupra Moscovei. Explozii și incendii raportate în jurul capitalei Rusiei

Moscova și regiunea din jurul capitalei ruse au fost ținta unui nou atac masiv cu drone în noaptea de 17 spre 18 august. Autoritățile ruse susțin că peste 600 de aparate ar fi fost lansate spre regiune. Mai multe explozii și incendii au fost raportate în mai multe localități din jurul capitalei Federației Ruse.

Un nou atac de amploare cu drone a vizat Moscova și localitățile din jurul capitalei ruse în noaptea dinspre 17 spre 18 august, la numai două zile după o altă operațiune ucraineană cu drone kamikaze, potrvit Kiev Indepenent.

Explozii, incendii și intervenții ale sistemelor de apărare antiaeriană au fost raportate în mai multe localități din regiunea Moscovei. Imaginile publicate pe rețelele sociale surprind momente de panică în rândul locuitorilor.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 197 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii în timpul atacului. Potrivit informațiilor apărute pe canalele rusești de Telegram, peste 600 de drone ar fi fost lansate spre regiunea Moscovei.

Unul dintre obiectivele care ar fi fost afectate este un depozit al Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, potrivit postului rus de stat Moscova 24.

Compania a mai fost vizată în atacurile recente ale Ucrainei, iar un alt depozit important din regiunea Moscovei a fost avariat în atacul din 16 august.

Explozii și incendii în jurul Moscovei

Atacul pare să fi afectat mai multe obiective din jurul capitalei ruse. Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova Plus a relatat că sistemele ruse de apărare antiaeriană ar fi lovit o clădire rezidențială din Pavlovski Posad, oraș aflat la aproximativ 67 de kilometri de Moscova, în timp ce încercau să intercepteze dronele.

Un incendiu a fost observat pe acoperișul unei clădiri.

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Un alt incendiu ar fi izbucnit la o fabrică de aluminiu din regiunea Moscovei, iar imagini separate ar fi surprins flăcări la o locuință din Lyubertsy, oraș situat imediat în afara Moscovei.

Momente tensionate au fost surprinse și în Staraya Kupavna, la aproximativ 23 de kilometri est de capitală.

Imaginile filmate de localnici și distribuite online arată oameni care fug și mașini care se deplasează în grabă pe străzi, în timp ce pe fundal se aud explozii.

Sursa video – X/@nexta_tv

În Elektrostal, la aproximativ 58 de kilometri est de Moscova, o mașină și o stație de transformare au fost avariate, potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrey Vorobyov.

Ucraina intensifică loviturile în adâncul Rusiei. Depozitele Wildberries, vizată din nou

Atacul din 18 august vine la numai două zile după una dintre cele mai ample operațiuni ucrainene cu drone raportate în regiunea Moscovei. În atacul din 16 august a fost avariat un depozit aparținând Wildberries, gigantul comerțului online din Rusia.

Ministerul Apărării al Ucrainei a confirmat atacul asupra acelei unități și a precizat că este cel mai mare depozit de acest tip al companiei, cu o suprafață de aproximativ 250.000 de metri pătrați.

Sursa video – X/@theinformant_x

Wildberries este un actor major al economiei de consum din Rusia, însă pe platforma companiei sunt comercializate și produse cu potențial de utilizare militară, între care componente pentru drone și veste antiglonț.

Divizia bancară a companiei a fost sancționată de Uniunea Europeană în luna iulie pentru contribuția sa financiară la bugetul de stat rus.

Atacurile asupra Moscovei și asupra altor obiective aflate la sute de kilometri de front au devenit tot mai frecvente pe măsură ce Ucraina și-a dezvoltat capacitatea de a produce și utiliza drone cu rază lungă de acțiune.

Kievul încearcă astfel să lovească infrastructura militară, energetică, industrială și logistică folosită de Rusia pentru susținerea războiului.