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Moscova amenință Londra după atacurile cu presupuse drone britanice Nyan: „Prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”. Replica britanicilor

Drona britanică Nyan - Foto: X/@frontlinekit
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Rusia amenință Marea Britanie cu „consecințe inevitabile” după informațiile că Ucraina ar fi atacat ținte din interiorul Rusiei cu drone britanice. Londra sfidează amenințările Moscovei și anunță că va continua să ofere Kievului echipamentele necesare pentru a se apăra.

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Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie cresc după apariția informațiilor potrivit cărora Ucraina ar fi folosit drone de fabricație britanică pentru atacuri desfășurate în adâncimea teritoriului rus.

Drona britanică Nyan - Foto: X/@frontlinekit

Drona britanică Nyan – Foto: X/@frontlinekit

Ambasada Rusiei la Londra a lansat un avertisment dur și susține că implicarea britanică tot mai mare în sprijinirea Kievului va avea „consecințe inevitabile”. Guvernul britanic nu dă însă semne că intenționează să își schimbe politica și transmite că va continua să furnizeze Ucrainei echipamentele de care aceasta are nevoie pentru a se apăra, relatează UNN.ua.

Schimbul de mesaje intervine într-un moment în care Ucraina și-a intensificat atacurile la mare distanță asupra unor obiective aflate în Rusia.

Rachetele cu rază lungă de acțiune și roiurile de drone sunt folosite tot mai frecvent împotriva unor instalații energetice și obiective asociate industriei militare ruse, în încercarea Kievului de a reduce capacitatea Moscovei de a susține războiul.

Rusia acuză acum Londra că a ales în mod deliberat calea escaladării.

Ambasada rusă susține că informațiile apărute în presa britanică demonstrează că „Londra optează în mod deliberat pentru o escaladare a crizei din Ucraina, în timp ce proclamă în mod ipocrit dorința de pace”.

Mesajul transmis ulterior este unul explicit.

„Acțiunile Londrei vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă. Cu cât implicarea sa în conflict este mai profundă și cu cât sprijinul acordat mașinăriei teroriste de la Kiev este mai mare, cu atât prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”, a transmis Ambasada Rusiei în Marea Britanie.

Dronele britanice Nyan ar fi lovit rafinării din interiorul Rusiei

Reacția Moscovei vine după ce în presa britanică au apărut informații potrivit cărora Ucraina utilizează de aproximativ șase luni drone de fabricație britanică în misiuni de atac la mare distanță împotriva unor ținte din Rusia.

Potrivit The Times, una dintre armele folosite ar fi Nyan, o dronă cu propulsie cu reacție fabricată de compania britanică BAE Systems. O a doua dronă britanică ar fi, de asemenea, utilizată de forțele ucrainene, însă modelul acesteia nu a fost făcut public.

Sursa video – X/@BAESystemsplc

Utilizarea armamentului britanic împotriva unor obiective din Rusia nu reprezintă în sine o premieră. Ucraina a folosit anterior rachetele de croazieră Storm Shadow, însă apariția dronelor britanice în campania de lovituri la mare distanță indică o nouă dimensiune a sprijinului tehnologic de care beneficiază Kievul.

Majoritatea atacurilor ucrainene în adâncimea teritoriului rus sunt efectuate în continuare cu drone dezvoltate și produse de Ucraina. Potrivit relatărilor din presa britanică, forțele ucrainene ar fi obținut însă rezultate importante și cu aparatele de fabricație britanică.

Printre obiectivele lovite s-ar afla rafinării de petrol din apropierea Moscovei, precum și instalații din Iaroslavl și Volgograd, potrivit The Times.

Nyan este o aeronavă fără pilot cu o anvergură a aripilor de aproximativ 2,9 metri și poate fi lansată de pe o rampă portabilă, caracteristică ce permite utilizarea atât de pe uscat, cât și de pe nave.

Drona britanică Nyan - Foto: X/@frontlinekit

Drona britanică Nyan – Foto: X/@frontlinekit

Propulsia este asigurată de un motor cu reacție, iar una dintre caracteristicile importante ale aparatului este capacitatea de a opera în zone în care semnalele GPS sunt perturbate sau blocate prin sisteme de război electronic.

Drona poate fi configurată pentru lovituri în adâncime, cu diferite sarcini utile, dar poate funcționa și ca momeală de unică folosință. Într-un asemenea scenariu, aparatul poate contribui la identificarea pozițiilor sistemelor inamice de apărare antiaeriană.

Londra răspunde amenințărilor Moscovei: „Marea Britanie este alături de Ucraina”

Guvernul britanic a răspuns marți avertismentelor venite din partea Rusiei și a transmis că amenințările Moscovei nu vor determina Londra să renunțe la sprijinul acordat Kievului.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că Regatul Unit rămâne „umăr la umăr” cu Ucraina și este hotărât să îi ofere echipamentele necesare pentru apărare.

„Marea Britanie este alături de Ucraina și ne angajăm să furnizăm echipamentul de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva invaziei ilegale a lui Putin. Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea acestui guvern de a se opune agresiunii ruse, atât în Ucraina, cât și împotriva Regatului Unit și a aliaților noștri”, a transmis Ministerul britanic al Apărării.

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