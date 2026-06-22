Atac rusesc în Marea Neagră. Un marinar a murit după ce o navă comercială, sub pavilion panamez, a fost lovită de o dronă

O navă de marfă sub pavilion panamez a luat foc în Marea Neagră după un atac cu dronă atribuit Rusiei. Din nefericire, un membru al echipajului și-a pierdut viața în atac. De asemenea, alte două nave comerciale au fost vizate în aceeași noapte de un atac cu drone, anunță autoritățile ucrainene.

Un nou incident grav în Marea Neagră perturbă siguranța navigației comerciale în regiune, după ce o navă de marfă a fost lovită de o dronă în timpul unui atac atribuit forțelor ruse, scrie Le Figaro.fr.

Viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba a anunțat luni că nava comercială „Victress”, care naviga sub pavilion panamez, a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu o dronă rusească. Potrivit oficialului ucrainean, un membru al echipajului și-a pierdut viața în incident.

„Un atac cu dronă a provocat incendiul unei nave sub pavilion panamez. Un membru al echipajului a murit: era un bucătar egiptean în vârstă de 58 de ani”, a declarat Oleksii Kuleba, viceprim-ministrul Ucrainei.

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Autoritățile au precizat că ceilalți opt membri ai echipajului au fost salvați.

Anterior, Marina ucraineană anunțase că atacul a provocat „mai multe pierderi” la bordul navei Victress. La momentul incidentului, la bord se aflau nouă marinari de naționalitate egipteană, turcă și indiană.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene, avariile produse de incendiu și de impactul dronei au fost atât de grave încât nava nu mai poate continua voiajul în condiții de siguranță.

Alte două nave comerciale, vizate în aceeași noapte

Oleksii Kuleba a mai anunțat că alte două nave comerciale au fost atacate în noaptea de duminică spre luni. Este vorba despre o navă sub pavilion Belize și una înregistrată în Palau.

De această dată, atacurile nu au provocat victime sau răniți, însă autoritățile ucrainene consideră că incidentele fac parte dintr-o campanie mai amplă de presiune asupra transportului maritim din Marea Neagră.

Atacurile repetate asupra infrastructurii maritime și a navelor comerciale au devenit o preocupare majoră pentru industria transporturilor și pentru statele care depind de rutele comerciale din regiune.

Marea Neagră rămâne una dintre cele mai sensibile zone ale conflictului ruso-ucrainean, fiind esențială pentru exporturile de cereale, produse energetice și mărfuri strategice către piețele internaționale.

Sursa video -X/@alternative_war