Atacul ICE din Minneapolis. Noi imagini surprinse de martori: agenții i-au luat arma lui Pretti înainte să-l împuște de 9 ori

Un nou videoclip filmat de martorii din Minneapolis pare să indice că un ofițer federal i-a luat arma lui Alex Pretti chiar înainte ca acesta să fie împușcat, relatează CNN.

O înregistrare video realizată de un martor arată un agent care se apropie de grupul de ofițeri care încercau să-l imobilizeze pe Pretti și care recuperează o armă care pare să corespundă armei de foc pe care Departamentul Securității Interne susține că Pretti o deținea.

Se poate auzi cum ofițerii strigă „are o armă”, iar agentul neidentificat îi verifică centura lui Pretti, în timp ce grupul de ofițeri încearcă să-l imobilizeze. La puțin peste o secundă după ce ofițerul scoate arma lui Peretti, se aude un foc de armă, urmat de cel puțin încă 9, potrivit înregistrărilor video.

Videoclipurile arată că ofițerul care a recuperat arma nu avea nimic în mână înainte de a se apropia de Pretti. Din videoclipurile analizate de CNN nu reiese clar dacă ofițerul care a luat arma de la Pretti le-a spus imediat celorlalți că o ia.

Dar, la aproximativ un minut după împușcătură, în timp ce corpul lui Pretti zăcea nemișcat pe stradă, într-un videoclip se aude un alt ofițer întrebând: „Unde e arma?”. Ofițerul care a recuperat arma se apropie și răspunde: „Am arma”.

Nu este clar care agent a tras primul asupra lui Pretti.

Într-o declarație, purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, a afirmat că un ofițer a tras asupra lui Pretti de teamă pentru viața sa.

„Ofițerii au încercat să-l dezarmeze pe suspect, dar acesta a opus o rezistență violentă”, a spus McLaughlin. „De teamă pentru viața sa și pentru viața și siguranța colegilor săi, un agent a tras focuri de armă în scop defensiv.” Ea a adăugat că medicii i-au acordat primul ajutor lui Pretti, dar acesta a fost declarat mort la fața locului.

În niciunul dintre videoclipurile analizate de CNN nu se vede ca Pretti să fi folosit arma; el este văzut ținând un telefon mobil într-o mână la începutul confruntării.

„Nu pare a fi un caz de împușcare justificată”

Șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a declarat într-o conferință de presă că Pretti era considerat un proprietar legal de arme, având permis de port-armă.

„Din ceea ce văd în acest moment, nu pare a fi un caz de împușcare justificată”, a declarat Charles Ramsey, fostul comisar de poliție din Philadelphia și Washington, DC, care a analizat înregistrările video în calitate de analist al CNN. „Bărbatul este întins pe trotuar… și ei continuă să tragă asupra lui.”

Înainte de împușcarea lui Pretti, imaginile video analizate de CNN arată cum tensiunile au escaladat rapid într-un cartier din sudul orașului Minneapolis, unde un grup de agenți federali desfășurau o operațiune. Cu aproximativ două minute înainte de împușcături, mai mulți agenți sunt văzuți reținând o persoană pe stradă, în timp ce trecătorii fluieră, claxonează și filmează, potrivit unei înregistrări video realizate dintr-o mașină din apropiere.

Pretti – un bărbat de 37 de ani care lucra ca asistent medical la secția de terapie intensivă a unui spital din Minneapolis, potrivit familiei sale – este văzut mai întâi stând în stradă, ținând telefonul mobil într-o mână și filmând polițiștii, în timp ce dirija traficul cu cealaltă mână. În acest timp un agent federal interacționa cu alți trecători, iar Pretti a fost auzit strigînd la polițist: „Nu-i împingeți în trafic!”.

Apoi, ofițerul se îndreaptă spre Pretti și alți câțiva trecători și împinge o femeie la pământ. Pretti se interpune între agent și femeie. Agentul îl pulverizează pe Pretti cu un iritant chimic și îl pune în genunchi. Pretti trage de rucsacul celuilalt trecător, probabil încercând să ia o sticlă cu apă.

Cel puțin alți șase agenți se adună rapid, ofițerii stând deasupra lui Pretti și împingându-l la pământ, în timp ce acesta pare să le opună rezistență, ceea ce duce la o încăierare pe stradă.

Un agent pare să-l lovească în repetate rânduri pe Pretti în timp ce acesta se află la pământ. Un alt agent, îmbrăcat într-o jachetă gri, poate fi văzut din anumite unghiuri ale camerei de filmat întinzându-se în mijlocul grupului de polițiști și recuperând o armă care pare să corespundă armei de foc pe care DHS susține că Pretti o deținea. Agentul respectiv se îndepărtează apoi rapid de locul altercației.

Președintele Donald Trump și alți oficiali federali au postat pe rețelele de socializare o fotografie cu o armă despre care au spus că aparținea lui Pretti, iar McLaughlin a subliniat faptul că arma avea două încărcătoare pentru a argumenta fără dovezi că „aceasta pare a fi o situație în care o persoană a vrut să provoace daune maxime și să masacreze forțele de ordine”.

Ramsey a contestat această caracterizare. El a susținut că este nevoie de o anchetă independentă, realizată de o terță parte, asupra împușcăturilor, mai ales după declarațiile secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, și ale altor lideri din administrația Trump care i-au apărat pe ofițeri la scurt timp după incident. Odată ce liderii „ies și îl justifică pe ofițer ca fiind un caz justificat de împușcare, nu te poți aștepta la o anchetă obiectivă bazată pe fapte”, a spus Ramsey, numind conducerea DHS „scăpată de sub control”.

