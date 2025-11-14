Prima pagină » Știri externe » Atacul ucrainean asupra portului din Novorossisk a oprit 2% din livrările mondiale de petrol

Atacul ucrainean asupra portului din Novorossisk a oprit 2% din livrările mondiale de petrol

14 nov. 2025, 23:13, Știri externe
Atacul ucrainean asupra portului din Novorossisk a oprit 2% din livrările mondiale de petrol

Prețurile mondiale la petrol au crescut cu 2% din cauza bombardardamentelor reciproce. 

După ce Rusia a bombardat Kievul, Ucraina a ripostat prin a bombarda portul rusesc Novorossisk. A fost unul dintre cele mai mari atacuri asupra infrastructurii rusești de export de petrol din ultimele luni, relatează Reuters.

Loviturile pe distanțe lungi ale Ucrainei cu drone aeriene și maritime au perturbat în mod repetat anul acesta funcționarea infrastructurii petroliere rusești,  inclusiv porturile din Marea Baltică și Marea Neagră, conductele magistrale și mai multe rafinării.

Bombardamentul ucrainean asupra portului rusesc  a suspendat temporar exporturile de petrol, echivalentul a 2,2 milioane de barili pe zi sau 2% din oferta global.

Atacul a fost unul dintre cele mai mari asupra infrastructurii rusești de export de petrol din ultimele luni.

Sursa Foto: Arhiva Foto Profimedia

Autorul recomandă: Ucraina a lovit cu drone portul rusesc Novorossisk. Exportul de petrol prin port a fost suspendat

Citește și

VIDEO Brazilia dezvăluie cea mai înaltă statuie din lume a Fecioarei Maria. Depășește statuia lui Iisus din Rio
23:10
Brazilia dezvăluie cea mai înaltă statuie din lume a Fecioarei Maria. Depășește statuia lui Iisus din Rio
EXTERNE Ciocniri în Chicago: Se duc lupte între protestatarii care susțin imigrația și agenți federali în fața centrului de antiimigrație
19:40
Ciocniri în Chicago: Se duc lupte între protestatarii care susțin imigrația și agenți federali în fața centrului de antiimigrație
Aproape JUMĂTATE dintre OCCIDENTALI cred că DEMOCRAȚIA NU MAI FUNCȚIONEAZĂ. Cetățenii din Europa de vest, Marea Britanie și SUA nu se mai simt reprezentați de propriile guverne, arată un amplu studiu Ipsos, publicat de Politico
19:24
Aproape JUMĂTATE dintre OCCIDENTALI cred că DEMOCRAȚIA NU MAI FUNCȚIONEAZĂ. Cetățenii din Europa de vest, Marea Britanie și SUA nu se mai simt reprezentați de propriile guverne, arată un amplu studiu Ipsos, publicat de Politico
EXTERNE Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”
18:42
Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”
FLASH NEWS Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil
18:30
Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil
ULTIMA ORĂ 🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți
17:59
🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei
EXTERNE Un pilot aflat în afara serviciului, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci halucinogene, credea că este mort
22:26
Un pilot aflat în afara serviciului, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci halucinogene, credea că este mort
NEWS ALERT Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR – Simina Tănăsescu – SURSE
22:03
Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR – Simina Tănăsescu – SURSE
VIDEO Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor
22:00
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor
FLASH NEWS POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital
21:27
POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital
Războiul din Ucraina la jumătatea lunii noiembrie 2025. Un bilanț cu Rusia în poziție favorabilă
21:00
Războiul din Ucraina la jumătatea lunii noiembrie 2025. Un bilanț cu Rusia în poziție favorabilă