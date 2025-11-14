Prețurile mondiale la petrol au crescut cu 2% din cauza bombardardamentelor reciproce.

După ce Rusia a bombardat Kievul, Ucraina a ripostat prin a bombarda portul rusesc Novorossisk. A fost unul dintre cele mai mari atacuri asupra infrastructurii rusești de export de petrol din ultimele luni, relatează Reuters.

Loviturile pe distanțe lungi ale Ucrainei cu drone aeriene și maritime au perturbat în mod repetat anul acesta funcționarea infrastructurii petroliere rusești, inclusiv porturile din Marea Baltică și Marea Neagră, conductele magistrale și mai multe rafinării.

Bombardamentul ucrainean asupra portului rusesc a suspendat temporar exporturile de petrol, echivalentul a 2,2 milioane de barili pe zi sau 2% din oferta global.

Atacul a fost unul dintre cele mai mari asupra infrastructurii rusești de export de petrol din ultimele luni.

Sursa Foto: Arhiva Foto Profimedia

