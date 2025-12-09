Luptele dintre Thailanda și Cambodgia se intensifică. De când se războiesc cele două țări și la cât a ajuns numărul victimelor

Atacurile s-au intensificat, marți, de-a lungul graniței dintre Thailanda și Cambodgia, ambele părți promițând să-și apere suveranitatea. Luptele au izbucnit duminică seara și tot atunci un soldat thailandez a fost ucis. De atunci, însă, numărul victimelor a crescut considerabil. Al Jazeera scrie că nouă civili din Cambodgia și patru soldați thailandezi și-au pierdut viața.

Anadolu Agency, pe de altă parte, precizează că Thailanda a lansat peste 20 de misiuni F-16 în provincia Oddar Meanchey din Cambodgia, provocând moartea a cel puțin 14 persoane, inclusiv civili. Potrivit sursei citate, peste 500.000 de persoane au fost strămutate.

Bangkok și Phnom Penh se acuză reciproc de încălcarea armistițiului încheiat în iulie mediat cu sprijinul președintelui american Donald Trump.

În postări pe Facebook și Telegram, președintele Senatului Cambodgiei, Hun Sen, a declarat că forțele țării sale au oprit focul luni, dar au început să riposteze peste noapte. Armata thailandeză a declarat că forțele cambodgiene au tras asupra unui sat din provincia Sa Kaeo, marți dimineață, fără a provoca victime.

Pe rețelel de socializare circulă un videoclip în care armata thailandeză a ridicat drapelul național deasupra unei zone de-a lungul frontierei thailandeze-cambodgiene din districtul Ta Phraya, provincia Sa Kaeo, deținută anterior de forțele cambodgiene.

De unde a pornit conflictul dintre cele două țări

Thailanda și Cambodgia își dispută dreptul de proprietate asupra unor secțiuni nemarcate ale graniței lor încă de la începutul secolului al XX-lea. Situația a escaladat după 1962, când Curtea Internațională de Justiție a decis că Templul Preah Vihear aparținea Cambodgiei. Thailanda a recunoscut jurisdicția Cambodgiei asupra templului în sine, dar nu și asupra teritoriilor înconjurătoare.

Conflicte majore au avut loc în zonele de frontieră în 2008, 2009 și 2011. Cea mai recentă escaladare a avut loc în mai-iulie 2025. Peste 30 de persoane de ambele părți au fost ucise, iar peste 150 au fost rănite. Cu medierea președintelui american Donald Trump, părțile au ajuns la un armistițiu, în iulie.

Un nou val de atacuri

Pe 8 decembrie, armata thailandeză a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei disputate cu Cambodgia. Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că forțele thailandeze au lansat atacuri în două provincii de frontieră. Phnom Penh a subliniat însă că a decis să se abțină de la represalii. Potrivit AFP, trupele thailandeze au trecut granița în Cambodgia și au capturat satul disputat Pairachan.

Avioane de vânătoare F-16 ale Forțelor Aeriene Thailandeze au lansat bombe asupra orașului Samraong din Cambodgia. Armata thailandeză a raportat bombardamente din Cambodgia folosind sisteme de lansare multiplă de rachete Grad. Potrivit ziarului The Nation, marina thailandeză desfășoară o operațiune în provincia Trat pentru a evacua trupele cambodgiene. Thailanda a acuzat Forțele Armate Cambodgiene că utilizează mine antipersonal PMN-2 interzise. Phnom Penh a răspuns susținând că Bangkok folosește substanțe otrăvitoare la graniță.

