Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. S-au împlinit 24 de ani de la tragedia care a schimbat lumea

11 sept. 2025, 07:43, Știri externe
Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001: 24 de ani de la tragedie / foto: Profimedia

Astăzi s-au împlinit 24 de ani de la tragedia care avea să aducă schimbări semnificative omenirii: atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Atunci, patru avioane deturnate de teroriști au lovit două „Turnuri Gemene” ale World Trade Center din New York, SUA.

Tragicul incident a avut loc într-o dimineață obișnuită de toamnă, când oamenii își desfășurau activitățile zilnice. La momentul producerii incidentului, mulți angajați își desfășurau sarcinile în cele două turnuri ale World Trade Center din Manhattan. Viețile lor aveau să se schimbe într-o fracțiune de secundă, în schimb.

Turnurile Gemene au fost lovite de avioane, la o distanță de 17 minute

La ora 08:46, avionul care opera zborul American Airlines 11 s-a prăbușit în Turnul de Nord al World Trade Center. La 17 minute distanță, tragedia avea să se repete: un alt avion, care opera zborul United Airlines 175, avea să lovească violent Turnul de Sud, la ora 09:03.

La ora 09:37, al treilea avion, care opera zborul American Airlines 77, s-a prăbușit în Pentagon, sediul Departamentului Apărării al SUA. Apoi, la ora 10:03, un alt aparat de zbor, United Airlines 93, avea să se prăbușească pe un câmp din Shanksville, Pennsylvania. Ținta lui probabilă ar fi fost Casa Albă sau Capitolul.

În urma acestor situații, circa 3.000 de oameni au murit.

Atacuri orchestrate de Al-Qaeda

Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au fost orchestrate de organizația teroristă Al-Qaeda, liderul lor, Osama bin Laden, precizând că acestea au reprezentat o reacție la politica externă a SUA, îndeosebi pentru prezența militară americană în Orientul Mijlociu și sprijinul acordat Israelului.

Atacurile teroriste aveau să destabilizeze și să schimbe, însă, întreaga omenire. În Statele Unite ale Americii, spațiul aerian a fost închis, iar piețele financiare s-au prăbușit. Tragedia avea să fie urmărită de peste tot de pe glob.

Tot avea să se schimbe profund. În SUA, atacurile din 11 septembrie 2001 aveau să lanseze, prin administrația președintelui George W. Bush, „Războiul împotriva terorismului”. În doar câteva săptămâni, cu scopul de a elimina regimul taliban, trupele americane au invadat Afganistanul.

Au apărut noi măsuri de securitate din SUA (Departamentul pentru Securitate Internă). În același timp, Legea Patriot Act a lărgit atribuțiile de monitorizare ale autorităților, stârnind dezbateri privind raportul dintre protecția națională și drepturile civile. Măsurile de securitate din aeroporturi s-au înăsprit considerabil, iar noțiunea de „securitate națională” a început să fie percepută ca o preocupare centrală la nivel mondial. Apoi, pentru prima oară în istoria, în urma atacurilor, NATO a inovocat Articolul 5.

Astăzi, 11 septembrie 2025 se împlinesc 24 de ani de la atacurile care aveau să schimbe omenirea. Tragedia și durerea au fost surprinse, de-a lungul timpului, în documentare, mărturii și povești cu eroi pe care omenirea, probabil, nu le va uita vreodată.

Sursă foto: Profimedia

