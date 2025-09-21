Cine participă la ÎNMORMÂNTAREA lui Charlie Kirk. Cum arată programul funeraliilor

La 11 zile după ce a fost asasinat, activistul Charlie Kirk va fi înmormântat, însă nu înainte de un eveniment organizat pe stadionul State Farm din Glendale, în cinstea comemorării sale.
Mii de oameni și-au anunțat prezența la slujba de pomenire desfășurată pe stadion. Se estimează că în tribune vor fi prezente peste 70.000 de persoane, care vor să-i aducă un omagiu celui care a fost un propovăduitor al ideilor conservatoare, Charlie Kirk. Potrivit Independent, autoritățile intenționează să suplimenteze numărul locurilor, pentru a permite cât mai multor participanți accesul la eveniment.
Intrarea este liberă și se face în ordinea sosirii. Cu toate acestea, organizatorii i-au sfătuit pe participanți să achiziționeze bilete gratuite pentru a evita aglomerarea.
Sub sloganul „Construim o moștenire. Să ne amintim de Charlie Kirk”, slujba este programată să înceapă la ora locală 14:00, potrivit unui comunicat al Turning Point USA, organizație fondată de defunct. Participanții sunt rugați să respecte codul vestimentar impus de organizatori, astfel că trebuie să se prezinte în ținute a căror culoare este roșie, albă sau albastră, notează ABC.
Până acum, printre cei care și-au anunțat prezența se numără:
În cadrul comemorării, vor ține discursuri:
Slujba de pomenire a fost clasificată la nivelul 1 de securitate, care de obicei se acordă evenimentelor de anvergură națională. Acest lucru înseamnă că mii de agenți ai forțelor de ordine vor veghea asupra siguranței participanților.
Printre obiectele interzise la funeralii se numără arme, explozibili, bețe pentru selfie-uri, genți, cărucioare, mâncare și băutură aduse din exterior, relatează Axios.
