Ucigașul lui Charlie KIRK și-a recunoscut fapta într-o discuție privată pe Discord: „Am vești proaste pentru voi. Da, eu am fost”

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului MAGA Charlie Kirk, a recunoscut crima într-o discuție privată pe Discord, cu doar câteva ore înainte să fie arestat.

„Hei, am niște vești proaste pentru voi toți. Eu am fost cel de la UVU (Utah Valley University – locul unde a avut loc asasinarea lui Charlie Kirk) de ieri. Îmi pare rău pentru toate astea”, a scris Robinson pe contul său de Discord, potrivit Washington Post, care citează martori și capturi de ecran ale conversațiilor.

Mesajul a fost trimis joi seara, pe un grup privat, cu circa două ore înainte ca suspectul să fie prins de poliție. Discord a confirmat că oferă sprijin FBI și autorităților americane, furnizând date despre activitățile online ale lui Robinson.

Charlie Kirk, activist conservator de 31 de ani, a fost împușcat mortal în gât săptămâna trecută, pe campusul Utah Valley University. Suspectul a fost reținut la aproximativ 33 de ore după crimă, însă oficialii au precizat că acesta „nu cooperează” cu ancheta și nu și-a recunoscut fapta în fața autorităților.

Guvernatorul statului Utah a confirmat pentru BBC că Robinson refuză să colaboreze cu poliția, în ciuda probelor și a mesajelor incriminatoare apărute pe Discord.

Atacul s-a produs miercurea trecută, când Robinson a tras de pe acoperișul unei clădiri asupra lui Kirk, nimerindu-l în gât. Glonțul a fost fatal, în fața a aproximativ 3.000 de persoane prezente la eveniment, potrivit BBC.

Cartușe inscripționate cu mesaje bizare

Anchetatorii au descoperit că patru dintre cartușe aveau inscripționate mesaje cu tentă politică și ironică. Unul dintre ele purta textul „Hei, fascistule! ÎNCASEAZĂ ASTA!”, alături de simboluri din jocuri video, iar altul „Dacă citești asta, ești GAY Lmao”.

Retorica lui Kirk, adesea critică la adresa comunității LGBT și a imigranților, a atras susținerea conservatorilor, dar și numeroase critici din partea liberalilor.

Autoritățile investighează dacă relația lui Robinson cu colegul său de cameră, descris ca fiind „în tranziție către a fi femeie”, are legătură cu motivația crimei.

