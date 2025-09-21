Prima pagină » Știri externe » Președintele Americii, Donald Trump a ajuns la FUNERALIILE lui Charlie Kirk. Întreaga conducere politică a SUA este prezentă

21 sept. 2025, 21:21, Știri externe
Galerie Foto 11
Actualizări
23:10

Donald Trump este prezent la comemorare

Președintele american Donald Trump este prezent la eveniment și s-a așezat în sectorul dedicat autorităților statului.

Trump urmărește cu interes discursurile. Mai târziu, va susține propriul discurs despre prietenia sa cu activistul său preferat, Charlie Kirk.

La intrarea pe stadion, participanții au scandat ”SUA, SUA”, în cinstea lui Trump.

22:26

Oamenii din viața lui Charlie

Profesori, prietenii, angajați, activiști și toți cei care l-au cunoscut personal pe Charlie Kirk l-au comemorat cu un scurt discurs.

„Mulțumim pentru lumina pe care a purtat-o în discursurile sale. Stilul combativ de dezbatere l-au făcut celebru, însă Charlie este un martir modern. A murit pentru ce credea. Să nu uităm că a fost împușcat la 12:24. În biblie Ioan capitolul 12 punctul 24: Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă”, transmit de la pupitru cei care l-au cunoscut.

Convingerea că Charlie Kirk este un martir creștin modern este insuflată mulțimii de toți cei care au ținut discurs până acum, notează The New York Times. Mai mult, povestea lui Kirk îmbină elemente creștine, care îi dau o aură mesianică.

22:09

Investitor: Charlie trebuia să vorbească la pomenirea soțului meu

Unul din principalii invsetitori în proiectul Turning Point, Rebecca Dunn, a vorbit cum l-a cunoscut pe Charlie Kirk în urmă cu 12 ani.

Rebecca Dunn. Sursa: Profimedia

„Charlie ar fi trebuit să vorbească la slujba de pomenire a soțului meu. În schimb, am ajuns să vorbesc eu la a sa. Aceasta este povestea mea. În urmă cu 12 ani, am întâlnit un tânăr cu potențial și speranță că va schimba generațiile tinere. Am crezut în proiectul său și am hotărât să investesc. Am fost atât de impresionată că l-am invitat acasă și am decis împreună cu soțul să îl sprijinim, dar nu oricum.

I-am spus că dacă din cei 50.000 de dolari reușește să strângă jumătate, îi vom da restul. A doua zi ne-a sunat și ne-a arătat că are banii. Imediat i-am virat restul sumei”, a declarat Rebecca Dunn.

21:59

Trump aterizează în Arizona

Donald Trump și fiul său Eric, au aterizat în Arizona pentru a participa la comemorarea lui Charlie Kirk.

„Suntem cu toții aici pentru Charlie! Am aterizat”, transmite Eric pe X.

21:39

Au început discursurile

După intonarea imnului național al SUA, primul invitat la microfon a fost pastorul activistului, Rob McCoy.

Rob McCoy. sursa: Profimedia

„Charlie nu s-a temut niciodată, pentru că știa că viața lui era sigură în mâna lui Dumnezeu”, a spus McCoy, pastor evanghelic și puternic susținător al președintelui Donald Trump.

21:26

Elon Musk ajunge la eveniment

Miliardarul Elon Musk își face apariția la înmormântarea lui Charlie Kirk.

Sursa: Profimedia

În stilul caracteristic, Elon a salutat fanii și s-a retras în zona pe care o avea rezervată.

19:19

Ceremonia de omagiere a început

Sursa: Profimedia

Stadionul State Farm s-a umplut până la refuz, însă autoritățile au în plan suplimentarea locurilor. Participanții au creat un moment unic atunci când au realizat o coregrafie cu pancarte Turning Point.

Mai mult, majoritatea celor prezenți au adus câte ceva simbolic, care amintește de Charlie Kirk.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Mii de oameni au umplut stadionul din Glendale, Arizona, acolo unde se ține slujba de pomenire a activistului conservator, Charlie Kirk.

Printre invitați se numără președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și multe alte personalități importante din sfera conservatoare. Înainte de începerea evenimentului, cântece evanghelice și rugăciuni întreținut atmosfera pe State Farm.

Peste 100.000 de persoane sunt așteptate din toată țara pentru a aduce un omagiu celui care a fost arma secretă a președinteului Trump în timpul campaniei prezidențiale, relatează The New York Times.

