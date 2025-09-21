22:09

Unul din principalii invsetitori în proiectul Turning Point, Rebecca Dunn, a vorbit cum l-a cunoscut pe Charlie Kirk în urmă cu 12 ani.

„Charlie ar fi trebuit să vorbească la slujba de pomenire a soțului meu. În schimb, am ajuns să vorbesc eu la a sa. Aceasta este povestea mea. În urmă cu 12 ani, am întâlnit un tânăr cu potențial și speranță că va schimba generațiile tinere. Am crezut în proiectul său și am hotărât să investesc. Am fost atât de impresionată că l-am invitat acasă și am decis împreună cu soțul să îl sprijinim, dar nu oricum.

I-am spus că dacă din cei 50.000 de dolari reușește să strângă jumătate, îi vom da restul. A doua zi ne-a sunat și ne-a arătat că are banii. Imediat i-am virat restul sumei”, a declarat Rebecca Dunn.