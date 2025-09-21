Elon Musk a fost fotografiat pentru prima dată alături de președintele Donald Trump, după ce, în urmă cu câteva luni, s-au certat. Fotografia a fost realizată la funeraliile activistului american Charlie Kirk.

Până acum, au ținut cuvântări Marco Rubio, directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard și Donald Trump Jr.

Președintele Donald Trump a fost văzut alături de vechiul său aliat, Elon Musk, la comemorarea activistului politic, Charlie Kirk. Se pare că în timpul discursului susținut de secretarul Apărării, Pete Hegseth, între președinte, șeful Tesla și directorul general al UFC, Dana White, a început o discuție aprinsă.

Trump și Musk au fost văzuți gesticulând, iar miliardarul din domeniul tehnologiei a dat de nenumărate ori din cap în semn de aprobare față de interlocutorul său, relatează CNN. Este prima întâlnire dintre cei doi de când Musk și-a încheiat activitatea în fruntea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală în luna mai.

După încheierea discursului lui Hegseth, Elon și-a părăsit locul de lângă președinte și s-a îndreptat spre o altă zonă a lojei.

