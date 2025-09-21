JD Vance omagiază activitatea lui Charlie KIRK /„A fost ucis în timp ce spunea adevărul”

Vicepreședintele SUA, James David Vance, a omagiat, la ceremonia funerară din Arizona, activitatea lui Charlie Kirk, notând că activistul conservator avea curajul de a spune adevărul și promova principiile creștine.

”Criminalul malefic care l-a luat pe Charlie de lângă noi se așteaptă să avem o înmormântare astăzi, dar, în schimb, avem o reînviere și o celebrare a lui Charlie Kirk și a lui Iisus Hristos. Au încercat să îl reducă la tăcere pe Charlie Kirk, dar, astăzi, vorbim pentru Charlie mai tare ca niciodată”, a afirmat JD Vance la ceremonia funebră.

Vicepreședintele SUA a notat că Charlie Kirk a influențat semnificativ politica Statelor Unite.

”Charlie Kirk a construit o organizație care a reechilibrat politica țării noastre, a tratat pe toată lumea în mod egal, cu demnitate. Charlie știa ca suntem toți copiii lui Dumnezeu. Iar Charlie Kirk a fost ucis in timp ce spunea adevărul, a fost luat de la familie, de la soție și de la copii. A fost eliminat de cei care urăsc virtuțile națiunii noastre. A fost ucis pentru ca spunea adevărul”, a continuat Vance.

”Eu cred că Charlie m-ar încuraja să fiu onest, ne-ar încuraja să ne concentrăm pe ceea ce este bine. Mai bine să fii împușcat decât să te temi să spui adevărul. Charlie a fost curajos, iar noi trebuie să fim la fel. Vom spune adevărul în fiecare zi. Pentru Charlie, vom reconstrui Statele Unite, nu vom ceda, nici măcar în fața armelor. Vom apăra Statele Unite mai degrabă decât să stăm în genunchi”, a subliniat JD Vance.