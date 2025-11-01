Aventurile fratelui Regelui Charles: 40 de prostituate, în 4 zile, la un hotel din Thailanda. Ce dezvăluie biograful despre fostul prinț Andrew

Fostul prinț dizgrațiat Andrew este acuzat că ar fi întreținut contacte sexuale cu 40 de prostituate la un hotel de 5 stele din Thailanda la care a fost cazat timp de 4 zile.

Andrew a plătit serviciile sexuale cu bani publici, susține istoricul regal Andrew Lownie. Fostul prinț britanic este acuzat pentru că ar fi avut asocieri cu omul de afaceri Jeffrey Epstein (acuzat pentru pedofilie și trafic sexual) și cu Saif al-Islam Gaddafi, al doilea fiu al defunctului dictator libian Muammar Gaddafi.

Andrew a chemat 40 de prostituate, la un hotel de 5 stele din Thailanda

„A efectuat o călătorie în Thailanda – pentru celebrarea zilei de naștere a Regelui. Andrew își reprezenta țara și a insistat să se cazeze la un hotel de 5 stele în loc să stea la ambasadă, ceea ce mereu a făcut”, a spus biograful în podcastul de la Daily Mail „Deep Dive: The Fall of the House of York”.

„Andrew a avut 40 de prostituate aduse la cazare, timp de 4 zile. I-a fost permis de către diplomați și de alții”, a adăugat istoricul, care pretinde că are surse sigure, inclusiv din partea unui membru a familiei regale thailandeze.

„În 2001, Andrew avea 41 de ani și traversa perioada crizei vârstei mijlocii și a început să caute multe femei. A folosit ca scuză rolul de trimis comercial, plătit din taxele contribuabililor, pentru a călători. Merei își lua două săptămâni pentru „timp privat”. Deci, i-am plătit vacanțele și el s-a dus și a făcut chestii”, a spus Lownie.

„Conspirația tăcerii”

Biograful a dezvăluit și existența unei „conspirații a tăcerii”, când au existat solicitări pentru ca Arhivele Naționale să lanseze dosarele despre activitatea lui Andrew ca „trimis comercial”.

„Toate dosarele din activitatea sa de trimis special între anii 2001 și 2011 au rămas închise. Ar fi trebuit să fie la Arhiva Națională. Au rămas închise și este parte a conspirației tăcerii în jurul lui Andrew pe care trebuie să o desfacem”, a mai spus Lownie.

„Andrew a adus clar o discreditare asupra întregii instituții. Subminează toată munca bună pe care o face restul familiei. Dacă Andrew ar fi fost supus unei examinări adecvate în timpul mandatului său de trimis comercial, unele dintre aceste probleme poate nu s-ar fi întâmplat. Dacă se confruntă cu acuzații penale, să le înfrunte. Lăsați-l, dacă este necesar, să meargă la închisoare. Asta va demonstra că nimeni nu este mai presus de lege.”

Istoricul, un monarhist convins, susține că excluderea lui Andrew din familia regală prin retragerea titlurilor este singura cale pentru ca monarhia britanică să supraviețuiască.

„Vorbesc ca monarhist care vrea ca monarhia să supraviețuiască. Dar nu vreau ca ea să supraviețuiască dacă acești membri ai familiei regale corupți și necinstiți sunt lăsați în pace.”

