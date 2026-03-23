Lumea se confruntă cu o criză energetică fără precedent, avertizează Agenția Internațională a Energiei. Blocada impusă de Iran în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul escaladării conflictul din Orientul Mijlociu afectează masiv producția și transportul de petrol și gaze, iar impactul ar putea lovi toate economiile planetei.

Criza energetică globală riscă să atingă proporții istorice, comparabile sau chiar mai grave decât cele din anii ’70, avertizează directorul Agenției Internaționale a Energiei, Fatih Birol. Potrivit șefului AIE, piața mondială pierde în prezent aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi, un nivel fără precedent în ultimele decenii, scrie Mediafax.ro.

„Această criză echivalează, în acest moment, cu două crize petroliere și un colaps al pieței gazelor la un loc”, a afirma șeful AIE.

Birol a explicat că fiecare dintre marile crize petroliere din anii ’70 a generat pierderi de aproximativ cinci milioane de barili pe zi, ceea ce face ca situația actuală să fie și mai alarmantă.

Directorul AIE avertizează că efectele crizei vor fi globale și inevitabile.

„Nicio țară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă ea continuă în această direcție”, a afirmat el.

Fatih Birol susține că economia mondială se află în fața unei amenințări majore, iar un răspuns coordonat la nivel internațional este esențial pentru a evita un impact devastator.

Situația este agravată de distrugerea infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. Cel puțin 40 de obiective din nouă țări au fost „grav sau foarte grav avariate” în urma conflictelor.

Iranul ameninţă va închide complet Strâmtoarea Ormuz

Un punct critic îl reprezintă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, unde aproximativ 20% din fluxurile globale de hidrocarburi sunt afectate. Blocarea acestei rute strategice pune o presiune uriașă asupra aprovizionării globale și alimentează creșterea prețurilor la energie.

În acest context tensionat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea interveni militar dacă situația nu se stabilizează rapid. Pe de altă parte, Washingtonul a autorizat temporar vânzarea petrolului iranian aflat pe nave, însă autoritățile de la Teheran susțin că nu dispun de rezerve suplimentare semnificative.

Iranul va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă preşedintele american Donald Trump îşi pune în aplicare ameninţările de a lovi instalaţiile energetice iraniene, au transmis duminică Gardienii Revoluţiei.

În comunicatul de duminică, Gardienii Revoluţiei au avertizat, de asemenea, că firmele cu capital american vor fi „complet distruse” dacă Washingtonul atacă infrastructura energetică iraniană.

Totodată, Teheranul a transmis că instalaţiile energetice din ţările care găzduiesc baze militare americane vor deveni ”ţinte legitime” în cazul unui astfel de atac.

