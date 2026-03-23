Mihai Tănase
Strâmtoarea Ormuz - Foto: Shutterstock

Lumea se confruntă cu o criză energetică fără precedent, avertizează Agenția Internațională a Energiei. Blocada impusă de Iran în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul escaladării conflictul din Orientul Mijlociu afectează masiv producția și transportul de petrol și gaze, iar impactul ar putea lovi toate economiile planetei.

Criza energetică globală riscă să atingă proporții istorice, comparabile sau chiar mai grave decât cele din anii ’70, avertizează directorul Agenției Internaționale a Energiei, Fatih Birol. Potrivit șefului AIE, piața mondială pierde în prezent aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi, un nivel fără precedent în ultimele decenii, scrie Mediafax.ro.

„Această criză echivalează, în acest moment, cu două crize petroliere și un colaps al pieței gazelor la un loc”, a afirma șeful AIE.

Birol a explicat că fiecare dintre marile crize petroliere din anii ’70 a generat pierderi de aproximativ cinci milioane de barili pe zi, ceea ce face ca situația actuală să fie și mai alarmantă.

Directorul AIE avertizează că efectele crizei vor fi globale și inevitabile.

„Nicio țară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă ea continuă în această direcție”, a afirmat el.

Fatih Birol susține că economia mondială se află în fața unei amenințări majore, iar un răspuns coordonat la nivel internațional este esențial pentru a evita un impact devastator.

Situația este agravată de distrugerea infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. Cel puțin 40 de obiective din nouă țări au fost „grav sau foarte grav avariate” în urma conflictelor.

Iranul ameninţă va închide complet Strâmtoarea Ormuz

Un punct critic îl reprezintă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, unde aproximativ 20% din fluxurile globale de hidrocarburi sunt afectate. Blocarea acestei rute strategice pune o presiune uriașă asupra aprovizionării globale și alimentează creșterea prețurilor la energie.

În acest context tensionat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea interveni militar dacă situația nu se stabilizează rapid. Pe de altă parte, Washingtonul a autorizat temporar vânzarea petrolului iranian aflat pe nave, însă autoritățile de la Teheran susțin că nu dispun de rezerve suplimentare semnificative.

Iranul va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă preşedintele american Donald Trump îşi pune în aplicare ameninţările de a lovi instalaţiile energetice iraniene, au transmis duminică Gardienii Revoluţiei.

În comunicatul de duminică, Gardienii Revoluţiei au avertizat, de asemenea, că firmele cu capital american vor fi „complet distruse” dacă Washingtonul atacă infrastructura energetică iraniană.

Totodată, Teheranul a transmis că instalaţiile energetice din ţările care găzduiesc baze militare americane vor deveni ”ţinte legitime” în cazul unui astfel de atac.

Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump legat de redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul, gata să distrugă instalațiile de desalinizare din Orient

Ce a ales să facă Emmanuel Grégoire, imediat după ce a fost votat primar al Parisului. Noul edil a fost aclamat de susținători prin toată capitala franceză
Ce a ales să facă Emmanuel Grégoire, imediat după ce a fost votat primar al Parisului. Noul edil a fost aclamat de susținători prin toată capitala franceză
ALEGERI Lovitură uriașă în Franța. Bayrou, învins în bastionul său politic din Pau, după 12 ani de mandat. Socialistul Marbot a câștigat la doar 344 de voturi
Lovitură uriașă în Franța. Bayrou, învins în bastionul său politic din Pau, după 12 ani de mandat. Socialistul Marbot a câștigat la doar 344 de voturi
FLASH NEWS Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani
Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani
FLASH NEWS Republica Moldova, în alertă. Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate pe fondul riscurilor generate de criminalitatea transfrontalieră
Republica Moldova, în alertă. Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate pe fondul riscurilor generate de criminalitatea transfrontalieră
FLASH NEWS 🚨 Alertă la Londra. Patru ambulanțe care aparțineau unei organizații a comunității evreiești au fost incendiate. Zeci de localnici, evacuați
🚨 Alertă la Londra. Patru ambulanțe care aparțineau unei organizații a comunității evreiești au fost incendiate. Zeci de localnici, evacuați
FLASH NEWS Kim Jong-un a fost reales liderul suprem al Coreei de Nord cu aproape 100% din voturi
Kim Jong-un a fost reales liderul suprem al Coreei de Nord cu aproape 100% din voturi
Play-out-ul Superligii, fatal pentru antrenorul unei echipe de tradiție. Doi foști internaționali luptă pentru banca tehnică
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Destăinuirile șefei de pușcărie Oana Tașcău- „Nu lucrez organizat pe OnlyFans: Am început din furie și stres”
O asistentă a renunțat la jobul ei și a luat-o de la 0. Cu ce afacere a dat lovitura
Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”
Oana Tașcău, despre examenul pentru Pelendava și presiunile din sistem. „Am fost extrem de inhibată”

