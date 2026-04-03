Avertisment MAE: Restricții de circulație în Ungaria de Paște pentru o anumită categorie de vehicule. Ce trebuie să știe șoferii români

Mihai Tănase
Ministerul Afacerilor Externe avertizează transportatorii români. Ungaria impune restricții de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone în perioada Paștelui Catolic. Măsura vizează intervale orare stricte și poate afecta tranzitul.

Ministerul Afacerilor Externe anunță o atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau se deplasează în Ungaria, în special pentru cei care desfășoară activități de transport de marfă.

Autoritățile ungare au instituit o interdicție de circulație pentru vehiculele de marfă și ansamblurile de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în perioada Paștelui Catolic, potrivit kormany.hu.

Concret, restricțiile se aplică duminică și luni, în intervalul orar 6:00 – 22:00, când circulația acestor vehicule va fi complet interzisă.

Recomandări pentru transportatori și asistență consulară

MAE le recomandă șoferilor și companiilor de transport să își planifice din timp rutele și timpii de deplasare, pentru a evita blocajele sau eventualele sancțiuni.

Pentru sprijin, cetățenii români pot solicita asistență consulară la:

  • Ambasada României la Budapesta: +3613847689
  • Consulatul General al României la Szeged: +3662424431
  • Consulatul General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil permanent. În cazuri de urgență, sunt disponibile și telefoane de permanență ale misiunilor diplomatice din Ungaria.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/, https://www.mae.ro/ și le reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

