Mihai Tănase
24 nov. 2025, 08:56, Știri externe
Avertismentul cercetătorilor. Modificarea VÂNTURILOR sudice afectează cel mai mare rezervor natural de carbon
Foto: Profimedia images

Un nou studiu publicat de SciTechDaily arată că modificările vânturilor puternice care modelează clima din emisfera sudică ar putea slăbi cel mai mare rezervor natural de carbon al planetei. Arhivele de turbă vechi de 15.000 de ani indică efecte majore asupra ciclului carbonului, într-un context de accelerare a schimbărilor climatice.

Cercetătorii susțin că acești curenții atmosferici care influențează decisiv clima emisferei sudice, își modifică din nou poziția din cauza încălzirii globale. Această schimbare riscă să perturbe cel mai mare rezervor natural de carbon al Pământului, respectiv Oceanul Antarctic, scrie SciTechDaily citat de Mediafax.

Oamenii de știință arată că înregistrările din turbării vechi de aproximativ 15.000 de ani evidențiază modul în care deplasarea acestor vânturi a transformat dramatic procesele de stocare a carbonului pe continente. Tendințele observate în prezent ridică semnale de alarmă cu privire la stabilitatea ciclului global al carbonului.

Cercetătorii de la Universitatea din Southampton au analizat mostre de turbă din America de Sud, Australasia, Africa de Sud și insulele subantarctice. Folosind tehnici de datare cu radiocarbon, aceștia au identificat perioade în care condițiile mai umede au favorizat formarea masivă a turbăriilor după ultima eră glaciară.

Rezultatele arată că schimbările rapide ale vânturilor sudice au generat extinderi semnificative ale zonelor mlăștinoase, corelându-se cu fluctuații majore în concentrațiile de CO₂ atmosferic.

„Când vânturile s-au deplasat spre nord acum 15.000 de ani, au modificat procesele de amestec din Oceanul Antarctic, influențând cantitatea de carbon absorbită sau eliberată de ocean.”, a explicat autoarea principală a studiului, dr. Zoe Thomas.

Turbăriile, care se formează prin acumularea de material vegetal în soluri saturate cu apă, reprezintă unele dintre cele mai eficiente depozite de carbon ale planetei.

Echipa a constatat că perioadele de creștere accelerată a turbei coincid cu momentele în care vânturile s-au deplasat alternativ spre nord sau spre sud.

Tendințele actuale pot avea efecte climatice dramatice

Astăzi, schimbările climatice împing vânturile spre sud, în direcția Antarcticii. Dr. Zoe Thomas avertizează că această orientare este deja asociată cu „intensificarea secetelor și incendiilor de vegetație în emisfera sudică”.

Coautoarea studiului, dr. Haidee Cadd, vorbește despre riscul major pentru echilibrul climatic global: „Dacă Oceanul Antarctic își pierde capacitatea de absorbție a carbonului, concentrațiile de CO₂ vor crește mai rapid în atmosferă, amplificând ritmul încălzirii globale”.

