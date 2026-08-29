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Rodion Cămătaru, cel care a jucat cu Nae Ungureanu la Craiova Maxima, împietrit de durere, la căpătâiul său: „Nu ne așteptam”

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Rodion Cămătaru, bunul prieten și fostul coleg al lui Nae Ungureanu, a venit să îi aducă un ultim omagiu unuia dintre cei mai iubiți componenți ai „Craiovei Maxima”.

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Aflat la căpătâiul bunului său prieten, Rodion Cămătaru a declarat, în exclusivitate, pentru Gândul:

„Fotbalul românesc a pierdut un mare jucător, din păcate, Nae s-a dus, un jucător emblematic al generației noastre, un om și un jucător care toată viața a fost discret, din toate punctele de vedere, și ne-a părăsit chiar în felul ăsta. NU ne așteptam, dar din păcate nu avem ce face și pe toți ne așteaptă același lucru. Ne pare rău și condoleanțe familiei și suntem alături de ei până la sfârșit”, a spus Nicolae Negrilă.

Amintim că Nae Ungureanu a fost găsit fără suflare, vineri dimineață, de Nicolae Negrilă, un alt bun prieten, alături de care se afla la Sadu, unde au urmărit meciul Aratat-Armenia – Universitatea Craiova.

„Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Am văzut meciul împreună, eu cu Nae. S-a enervat rău și a zis să mergem acasă.

Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae. M-am dus acolo și l-am găsit gheață.

M-am speriat și l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști. Am apucat să o sun și să îi spun doar Laurei, fetei lui. Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, afirmase Negrilă, citat de prosport.ro.

Sâmbătă, 29 august, sicriul lui Nae Ungureanu a fost depus la stadionul ”Ion Oblemenco”, acolo unde oamenii își pot lua rămas-bun de la legendarul fundaș stânga al „Craiovei Maxima”.

Tot acolo, a venit și Rodion Cămătaru, care a jucat cu Nae Ungureanu la Craiova Maxima, pentru un ultim omagiu.

Fostul mare fundaș va fi înmormântat duminică, la Craiova, în cimitirul Sineasca, acolo unde au fost înmormântați și alți componenți ai Craiovei Maxima: Costică Ștefănescu, Zoltan Crișan și Ilie Balaci.

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